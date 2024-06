Kourtney Kardashian und Travis turteln bei Punk-Festival!

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) zeigen der ganzen Welt mal wieder ihre Zuneigung. Am Samstag besuchte das Paar das No Values Festival in Pomona, Kalifornien. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, dass die beiden kaum die Finger voneinander lassen konnten. Eng umschlungen lauschten Kourtney und Travis der Live-Musik. Die The Kardashians-Darstellerin hatte ihren Kopf auf die Brust des Blink182-Drummers gelegt und dabei die Augen geschlossen. Kurz darauf scheint es den Eheleuten jedoch in der Menge zu wild geworden zu sein. Augenzeugen zufolge verließen Kourtney und Travis den Bereich vor der Bühne, um den Moshpits aus dem Weg zu gehen.

Erst vor wenigen Tagen feierten die beiden ihren zweiten Hochzeitstag. Auf Instagram teilte Kourtney einige Fotos, die am Tag ihrer Trauung aufgenommen worden waren. "Vor zwei Jahren habe ich den Mann meiner Träume geheiratet. Für immer mit dir", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit und markierte ihren Travis. Auch der Musiker nutzte den besonderen Tag, um seiner Frau eine Liebeserklärung im Netz zu machen. "Alles Gute zum zweijährigen Jubiläum an die Liebe meines Lebens", schwärmte er.

Mit ihrem Schatz soll Kourtney glücklicher denn je sein. "Sie genießt viel Zeit mit der Familie. Die Arbeit steht nur noch an zweiter Stelle. Sie wirkt viel ruhiger, viel glücklicher und viel zufriedener mit dem Leben", verriet ein Insider im Interview mit People. Vor allem die Art, wie Travis mit ihr umgehe, soll der Unternehmerin guttun. "Travis ist unglaublich. Er behandelt Kourtney wie eine Königin", schwärmte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kourtney und Travis so öffentlich miteinander turteln? Ich finde das total süß! Na ja, mir ist das too much... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de