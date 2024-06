Kündigt dieses Foto von Bianca neues Kanye-West-Album an?

Bianca Censori (29) scheint ihren Ehemann Kanye West (47) tatkräftig zu unterstützen! Für das Coverbild seines im Februar veröffentlichten Albums "Vultures 1" stand die australische Architektin sogar als Model vor der Kamera. Auf dem Foto zeigt sie ihre Rückseite und trägt dabei lediglich einen transparenten Tanga und hohe schwarze Stiefel. Nun taucht ein weiteres Bild im Netz auf, auf dem Bianca in genau demselben Outfit, jedoch von vorne zu sehen ist. Wieder trägt die Italienerin durchsichtige Unterwäsche und Overknee-Boots. Viele Fans sehen diesen Schnappschuss jetzt als eindeutiges Zeichen: Bald wird "Vultures 2", der zweite Teil von Kanyes Albumserie, herauskommen!

Biancas Freizügigkeit ist keine Überraschung für die Fans. Immer wieder zeigt sich die australische Designerin in knappen und provokanten Outfits. Vor wenigen Tagen sorgte ein Look der 29-Jährigen erneut für Aufsehen – diesmal jedoch aus einem ganz anderen Grund. Gemeinsam wurde das Ehepaar am Flughafen in Tokio abgelichtet. Dabei trug Bianca, zur Überraschung vieler Fans, ein langes, beiges Gewand, das sie von Kopf bis Fuß bedeckte. Dazu kombinierte sie eine schwarze Kopfbedeckung. Auch Kanye passte sich an seine Ehefrau an und trug einen langen, weißen Bademantel, den er mit lässigen Schuhen kombinierte.

Viele Fans vermuten, dass der Rapper über die Kleidung seiner Frau bestimmt. Deshalb stand ihre Beziehung schon oft in der Kritik. Auch die Beziehungsexpertin Louella Alderson äußerte vor wenigen Wochen ihre Bedenken gegenüber The Mirror. Der Fakt, dass der Musiker seine Frau als Mitarbeiterin seiner eigenen Modemarke Yeezy kennengelernt hatte, führe zu einem Machtgefälle in ihrer Beziehung. "Ihre Beziehung war zunächst beruflich geprägt, und es ist möglich, dass sich einige dieser Dynamiken auf ihre persönliche Beziehung übertragen haben", erläuterte die Wissenschaftlerin.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

