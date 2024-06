Seltenheit: Bianca Censori verhüllt mit Kanye West unterwegs

Normalerweise kennt man das Ehepaar Bianca Censori (29) und Kanye West (47) total anders! Seine Frau zeigt meist viel Haut, und steht für ihre freizügigen Outfits. Jetzt wurden die beiden das erste Mal nach der Klage gegen den Rapper in der Öffentlichkeit in Tokio gemeinsam gesehen, wie Bilder zeigen, die DailyMail vorliegen. Die Architektin überrascht mit ihrem hochgeschlossenen Outfit, was man bei der Frau von Kanye eher selten sieht. Bianca trägt bei der Ankunft am Flughafen ein langes, beiges Gewand mit einer schwarzen Kopfbedeckung. Ihr Mann ist mit einem weißen Bademantel und lässigen Turnschuhen gekleidet.

Es ist der erste gemeinsame Auftritt für das Paar, nachdem Kanye von seiner Ex-Assistentin verklagt wurde. Lauren Pisciotta, zeigte ihn wegen sexueller Belästigung, Stalking und obszönen Nachrichten an. Demnach heißt es laut The Sun: "Bei einer dieser Gelegenheiten, im August 2022, nachdem die Klägerin eine Uber-Fahrt arrangiert hatte, riefen Kanye West alias Ye und Bianca Censori die Klägerin an und wollten die Orgie [Fünfergruppe] besprechen, an der sie am Vortag teilgenommen hatten." Lauren soll für die Organisation von Uber-Fahrten für die Frauen zuständig gewesen sein, die sich Kanye und Biancas Bettgesellschaft anschließen sollten.

Doch es ist nicht die einzige Kontroverse, die die beiden in den vergangenen Wochen in die Öffentlichkeit brachten. Der Skandal-Rapper eröffnete ein Pornostudio, was die Eltern seiner Frau Bianca nicht so lustig fanden. "Die Tatsache, dass er sie in die Welt der Erwachsenenfilme mit hineinzieht und sie bereits als Werbefläche für sexuelle Unanständigkeit benutzt, ist für sie absolut entsetzlich und sehr beunruhigend", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

