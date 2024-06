"Reise geht weiter": Serena Williams gibt Abnehm-Update!

Serena Williams (42) wurde vor fast einem Jahr Mutter ihrer kleinen Tochter Adira. Die pensionierte Tennisspielerin spricht offen über ihre Gewichtszunahme durch die Schwangerschaft. Sie wünscht sich, ihre frühere Form wiederzuerlangen und wieder in einen alten Rock zu passen. Ihre Follower hält sie in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Im Gespräch mit Entertainment Tonight gibt Serena ein neues Update: "Die Reise geht weiter! Ich habe sogar noch ein weiteres Bild, das ich posten werde. Das Lustige ist, dass ich, wenn die Reise vorbei ist, einfach eine neue Hose bekommen habe, in die ich nicht ganz hineinpasse."

Schon in den vergangenen Wochen teilte die 42-Jährige immer wieder ihre Fortschritte im Netz. Vor wenigen Wochen schrieb sie zu einem Video: "Okay, ich habe wirklich hart trainiert! Lasst uns mal sehen, was mit meinem Jeansrock passiert. Passe ich schon wieder rein? Probieren wir es aus." Als sie merkte, dass es noch nicht ganz passt, gestand sie zwinkernd: "Ich will einfach nur weinen. Mache ich aber nicht. Ich werde einfach aufhören, all diese Snacks zu essen."

Doch für die Sportlerin gibt es keinen Zeitdruck bei ihrer Diät – sie möchte ihren zwei Töchtern schon früh verdeutlichen, dass es nur ein Gesundheitsziel sei, wie sie in einem älteren Interview mit dem Magazin erklärte: "Für mich ist es superwichtig, dass sie lieben, wer sie sind und wie sie aussehen." Sie wolle ihren Mädchen ein positives Körpergefühl vermitteln: "Ich fördere diese positive Einstellung auch, indem ich sie ermutige, anderen Komplimente zu machen, vor allem anderen Mädchen."

Instagram / serenawilliams Serena Williams probiert einen Rock auf Instagram

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

