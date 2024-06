"Nicht ihr Ding": Taylor Swifts Tanzmoves sorgen für Lacher

Bereits seit Monaten begeistert Taylor Swift (34) ihre Fans weltweit mit ihrer atemberaubenden Bühnenshow. Im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour konnte sie da bereits in der Vergangenheit den ein oder anderen Erfolg verbuchen. Obwohl sich die Musikerin seither als echtes Multitalent erweist, scheint sie doch ihre Schwächen zu haben – das zumindest meinen nun einige ihrer Fans. Besonders die Tanzeinlagen der "Cruel Summer"-Interpretin ernten nun Kritik. "Ich verstehe nicht, warum sie nicht jemanden einstellt, der ihr beibringt, wie man sich richtig bewegt" oder "Sie ist eine brillante Songwriterin, aber Tanzen ist nicht wirklich ihr Ding" kommentieren einige User unter einem viralen TikTok-Clip, in dem Taylor auf der Bühne ihre Moves präsentiert.

Dass das Netz sich aktuell sichtlich über ihre Tanzeinlage amüsiert, wird der 34-Jährigen wohl eher weniger ausmachen. Denn statt sich die Kommentare ihrer Community durchzulesen, wird sie sich derzeit vielmehr auf das baldige Ende ihrer Tour und die darauffolgende Freizeit freuen. Zuletzt feierte TayTay ihre bereits 100. Show und verriet ihren Fans zu diesem Anlass ein kleines, jedoch nicht unerhebliches Detail. "Die Feier der 100. Show bedeutet für mich, dass ich zum allerersten Mal für mich selbst bestätige und zugebe, dass diese Tour im Dezember endet", ließ die Blondine das Publikum laut Us Weekly wissen.

Wie genau sie die Zeit nach ihrer großen Welttournee verbringen wird, wird sich dann noch zeigen. Eins scheint jedoch bereits jetzt sicher zu sein: Ihr Freund Travis Kelce (34) wird sicherlich Teil ihrer Pläne sein. Wie ernst es die beiden miteinander meinen, bewiesen der Footballstar und die Musikerin in der Vergangenheit zur Genüge. Trotz ihrer offensichtlichen Verliebtheit soll Taylor jedoch besonders ein Thema gewaltig gegen den Strich gehen – die anhaltenden Gerüchte um eine baldige Verlobung. "Die ständigen Fragen und sanften Hinweise gehen ihnen richtig auf die Nerven. Kein Tag vergeht ohne die Frage nach der Verlobung", plauderte eine Quelle zuletzt gegenüber The Things aus.

Taylor Swift, Musikerin

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

