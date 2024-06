So feierte Kate Beckinsale ersten EM-Spielsieg der Engländer

Kate Beckinsale (50) ist im EM-Fieber! Vor wenigen Tagen startete das europäische Fußballspektakel in Deutschland. Wie der Rest Englands verfolgte auch die britische Schauspielerin das Auftaktspiel ihrer Nationalelf. Gemeinsam mit zwei Freundinnen feuerte Kate die Three Lions von ihrem Wohnzimmer in Los Angeles aus mächtig an – mit Erfolg, denn die Engländer konnten sich auf dem Spielfeld gegen Serbien durchsetzen. Ihren ausgelassenen Torjubel für das erste und einzige Tor der englischen Fußballmannschaft hatte sie sogar glatt mit aufgezeichnet und mit ihrer Community auf Instagram geteilt. Wie die Bilder im Netz zeigen, hatten sich die Frauen für den Fußballabend extra in personalisierte England-Shirts geworfen, um sich mit den Kickern verbunden zu fühlen.

Während Kate das Fußballspiel lediglich hinter dem TV-Bildschirm verfolgte, verschlug es andere britische Promis sogar bis ins Stadion. Unter den England-Fans in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen waren auch Mark Wright (37) und Olly Murs (40). Der Fußballexperte und der Popsänger nahmen den Weg nach Deutschland mit dem Auto auf sich, um die Mannschaft rund um Kapitän Harry Kane (30) vor Ort zu bejubeln. Nach dem Sieg der Three Lions trotzten Mark und Olly vor Stolz. Auf Instagram teilten sie einen Schnappschuss aus dem Stadion, den sie mit "Wir haben es geschafft" betitelten.

Um die Three Lions bei ihrem Auftaktspiel zu unterstützen, verpasste Olly sogar seinen allerersten Vatertag. Vor rund zwei Monaten wurden der Popsänger und seine Ehefrau Amelia zum ersten Mal Eltern. Die Geburt der kleinen Madison gaben die frisch gebackenen Eltern damals auf Instagram bekannt. Ein Foto, das den "Troublemaker"-Interpreten und seine Frau beim Verlassen des Krankenhauses zeigt, betitelte der stolze Papa mit: "Unser Mini-Murs ist da".

Getty Images Olly Murs, Sänger

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Tochter, 2024

