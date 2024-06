Nach Festnahme: Justin Timberlake in Handschellen gesichtet

Justin Timberlake (43) scheint mächtig in Schwierigkeiten zu stecken. Kurz nach Mitternacht wurde der Sänger aufgrund des Vorwurfs von Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nun zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen, wie der "SexyBack"-Interpret von einem Polizisten über die Brücke vom Polizeipräsidium in Sag Harbor zum Gerichtsgebäude geführt wird. Dabei trägt der US-Amerikaner Handschellen und schaut etwas genervt auf den Beamten. Sein Outfit ist noch das gleiche wie am Abend zuvor. Justin ist in eine helle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und Sneaker gekleidet.

Laut Informationen von TMZ habe der Musiker vor seiner Festnahme mit ein paar Freunden gefeiert und sei danach unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Die Polizei sei auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Stopp-Schild missachtet haben soll. Als die Gesetzeshüter den 43-Jährigen daraufhin anhielten, habe er sich geweigert, einen Alkoholtest zu machen und wurde daraufhin festgenommen.

Während sich Justin mit diesem unangenehmen Thema beschäftigen muss, verbringt seine Frau Jessica Biel (42) Zeit am Set. Die Schauspielerin dreht momentan ihren neuen Film "The Better Sister" in New York. Ob sie aufgrund von der Verhaftung des Popstars den Dreh pausieren wird, ist nicht bekannt. Mit ihr stehen laut Just Jared auch noch die Hollywoodstars Elizabeth Banks (50) und Corey Stoll (48) vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de