Darum kehrten Justin Timberlake und Jessica L.A. den Rücken

2021 packten Jessica Biel (42) und Justin Timberlake (43) ihre Taschen und verließen Los Angeles. Die Familie wohnt nun in Shelby Forest, einem kleinen Örtchen in Tennessee. Was motivierte die Hollywoodstars zu diesem plötzlichen Umzug? Im "Let's Talk Off Camera"-Podcast erklärt Jessica, dass die Paparazzi ihre Privatsphäre nicht respektiert haben – das Ehepaar wurde auch belagert, wenn sie mit ihren Kids unterwegs waren. "Wenn wir in diesem Land sind, in den Staaten, ist es irgendwie von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. An der Ostküste wird man fertiggemacht, an der Westküste wird man fertiggemacht", berichtet die Schauspielerin und fügt hinzu: "Deshalb leben wir dort eigentlich nicht mehr."

Zuvor wurde viel spekuliert, dass der Umzug etwas mit möglichen Eheproblemen der beiden zu tun haben könnte. Rund zwei Jahre vorher hatte sich Justin nämlich einen Fehltritt erlaubt – es waren Fotos aufgetaucht, die den "Rock Your Body"-Interpreten sehr vertraut mit seinem Co-Star Alisha Wainwright (34) zeigten. Auf Instagram entschuldigte der Sänger sich mit einem langen Statement für sein Verhalten: "Ich habe an diesem Abend viel zu viel getrunken und ich bedauere mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen müssen. Das ist nicht das Beispiel, das ich meinem Sohn geben möchte." Die Gerüchte um einen angeblichen Seitensprung halten sich jedoch bis heute hartnäckig.

Mittlerweile sollen Jessica und Justin aber die Krise überwunden haben. "Jessica vertraut ihm wieder und fühlt sich in ihrer Beziehung gefestigt", erklärte jüngst ein Insider gegenüber OK! Magazine. Die zweifache Mama wolle sich nicht mehr von der Meinung und den Aussagen anderer abhängig machen: "Die Leute können skeptisch sein, aber Jessica ist zuversichtlich, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat." Anscheinend mit Erfolg – das Ehepaar wirkte zuletzt wieder wie frisch verknallt.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

