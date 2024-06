So normal verbringt Jennifer Lawrence freien Tag mit Sohn Cy

Jennifer Lawrence (33) scheint sich nicht nur beruflich auf der Überholspur zu befinden – auch privat könnte die Schauspielerin wohl kaum glücklicher sein. Seit Februar 2022 sind die "Tribute von Panem"-Darstellerin und ihr Ehemann Cooke Maroney nun schon Eltern eines kleinen Sohnes. Dieser scheint das Paar seither mit purem Glück zu füllen und für einen ruhigen Ausgleich abseits des Rampenlichts zu sorgen. Das beweisen auch aktuelle Bilder. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Jennifer gemeinsam mit ihrem Sprössling bei einem Ausflug in New York City. Dabei zeigt sich die Schauspielerin nicht nur freudestrahlend, sondern auch ganz natürlich im lässigen Look.

Während die Paparazzifotos der 33-Jährigen inzwischen um die Welt gehen, wird der ein oder andere Anwesende vor Ort den Filmstar sicherlich gar nicht erst wahrgenommen haben. Mit ihrem weißen T-Shirt, welches sie mit rosafarbenen Laufshorts, einer beigen Cappi und schwarzen Sonnenbrille kombiniert, fällt Jennifer unter all den anderen Menschen beinahe gar nicht auf. Bevor das Mutter-Sohn-Duo einen kleinen Zwischenstopp auf einem Spielplatz macht, stolzierten sie gemeinsam durch die Straßen der US-Metropole – wobei das wohl eher nur auf die "No Hard Feelings"-Darstellerin zutrifft. Denn wohingegen Mama Jen spaziert, lässt sich ihr kleiner Spross lieber auf einem Dreirad von ihr umherkutschieren.

Dass Jennifer ihre Liebsten meist aus der Öffentlichkeit raushält, ist längst kein Geheimnis mehr. Vielmehr scheint sie stattdessen die gemeinsame Zeit mit ihnen im Privaten zu genießen. Umso überraschender war ein Auftritt auf einer ihrer letzten Filmpremieren im Sommer des vergangenen Jahres. Denn dort erschien die Blondine in überraschender Begleitung ihrer Eltern. Arm in Arm grinste das Dreiergespann damals für die Kameras auf dem roten Teppich. Dabei war ganz deutlich zu erkennen, wie stolz Mama Karen und Papa Gary auf ihre berühmte Tochter sind.

Getty Images Jennifer Lawrence, 2024

Getty Images Karen, Jennifer und Gary Lawrence, Juni 2023

