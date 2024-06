Justin Timberlakes zweiter Termin vor Gericht steht fest!

Am Montag wurde der Sänger Justin Timberlake (43) wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und muss sich nun aufgrund dessen vor Gericht verantworten. Wie Mirror berichtet, steht jetzt auch der zweite Termin für seine Verhandlung fest: Demnach muss Justin am 26. Juli erneut vor Gericht erscheinen. Für einige Fans des "SexyBack"-Interpreten könnten das schlechte Nachrichten sein – denn eigentlich sollte Justin an diesem Tag im Rahmen seiner aktuellen Tour in Polen auftreten. Offiziell wurde das Konzert aber noch nicht abgesagt.

Doch was war eigentlich passiert? Wie Insider gegenüber TMZ verrieten, soll der 43-Jährige mit Freunden in einem Hotel gefeiert haben und anschließend mit seinem Wagen weggefahren sein. Allerdings übersah Justin ein Stoppschild, weshalb eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam geworden war. Nachdem der Mann von Jessica Biel (42) ins Schleudern geraten war, hielten die Polizisten ihn an und forderten Justin zu einem Alkoholtest auf – dieser weigerte sich jedoch. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Heute musste Justin bereits zur Anklageerhebung vor Gericht erscheinen.

Justin selbst äußerte sich noch nicht zu dem Vorfall, dafür aber sein Anwalt. "Bei der Anklage ging es um einen einzigen Tatbestand, weil Herr Timberlake den Atemtest verweigert hat. Er wurde außerdem wegen zwei anderer Verstöße angeklagt: Er hat ein Stoppschild übersehen und ist nicht auf der richtigen Fahrspur gefahren", erklärte der Jurist, wie unter anderem Just Jared berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Justin wird sich zu seiner Festnahme äußern? Ja, er wird bestimmt bald ein Statement abgeben. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de