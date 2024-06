Kourtney Kardashians Sohn Rocky hatte Wasser in der Lunge

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barkers (48) erster gemeinsamer Nachwuchs erblickte im November vergangenen Jahres das Licht der Welt. Noch im Mutterleib musste der Sprössling der Stars notoperiert werden. Über die Hintergründe der OP hatte sich Kourtney weitestgehend bedeckt gehalten – bis jetzt. In einer neuen Folge von The Kardashians erklärt sie erstmals den Grund für die Operation: In Rockys Lungen befand sich Wasser! "Es ist superselten – die Krankheit, die er hatte – wir hatten Glück, dass wir sie erkannt haben. Zum Glück hatten wir eine erfolgreiche OP", erzählt das Reality-Sternchen voller Erleichterung.

Trotz der gelungenen OP sei die Flüssigkeit in der Lunge nur wenig später zurückgekehrt. "Dann sah ich diesen Dokumentarfilm, in dem es um die Macht des positiven Denkens ging und darum, wie unser Denken unsere Gesundheit wirklich beeinflussen kann", erklärt die 45-Jährige. Die dort vorgelebte Einstellung habe sie daraufhin in ihren Alltag übernommen – mit Erfolg. "Nachdem ich diese Einstellung geändert hatte, war die Flüssigkeit vollständig verschwunden und wir hatten danach kein einziges Problem mehr", berichtet Kourtney stolz.

Die Zeit des Bangens war nicht einfach für Kourtney. Damals teilte die 45-Jährige die Angst um ihr ungeborenes Baby auf Instagram mit ihrer Community. "Als jemand, der drei wirklich einfache Schwangerschaften hinter sich hat, war ich auf die Angst, kurzfristig in eine dringende fetale Operation zu gehen, nicht vorbereitet", gab die Reality-TV-Ikone zu. Während dieser traumatischen Ereignisse habe Kourtney eine besondere Wertschätzung für alle Mütter entwickelt, die während der Schwangerschaft mit Komplikationen kämpfen müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de