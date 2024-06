Sab Zada und Jaden Smith spazieren total stylish durch L.A.!

Schon 2020 wurden Jaden Smith (25) und Sab Zada (25) erstmals in Verbindung miteinander gebracht. Ihre Liebe hielten der Schauspieler und das Model allerdings lange geheim. Nun spazieren die beiden ganz öffentlich über die Straßen von Los Angeles. Auf Paparazzi-Fotos sieht man, wie sie Hand in Hand das Restaurant Croft Alley im exklusiven Beverly Hills verlassen. Der "Das Streben nach Glück"-Darsteller trägt bei dem Ausflug Baggy Shorts in einem knalligen Pink und ein T-Shirt mit einem bunten Aufdruck. Seine Freundin präsentiert sich in pfirsichfarbenen Leggings und einem passenden Crop-Top.

Erst Ende Mai gaben der 25-Jährige und Sab ihr Pärchendebüt. Gemeinsam besuchten sie die Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" in Hollywood. Will Smith (55) spielt in dem Actionfilm eine der Hauptrollen und wurde auf dem roten Teppich von seiner ganzen Familie unterstützt. Sein Sohn präsentierte damals einen aufregenden Look, bestehend aus einer schwarzen Cargohose, einem weißen Hemd und einer gepolsterten Weste. Die Influencerin strahlte in einem schwarzen Kleid und einem aufgeknöpften Korsett.

Will pflegt eine sehr enge Beziehung zu seinen drei Kindern, Jaden, Willow (23) und Trey Smith (31), und macht auch gerne Scherze über sie. Zum 25. Geburtstag seines jüngsten Sohnes hatte er seinen Nachwuchs auf Instagram veräppelt. Zuerst hatte er seinen Spitznamen "J-Diggy" verwendet und damit schon für Lacher gesorgt. Dann hatte er auch noch hinzugefügt: "Es ist verrückt, dass du schon 25 bist. Als ich 25 war, hatte ich schon ein zweijähriges Kind zu Hause. Ich meine ja nur..."

Getty Images Jaden Smith und Sab Zada bei der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die", Mai 2024

Getty Images Will Smith und Jaden Smith bei der Premiere von "Bright"

