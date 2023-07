"Als ich 25 war...": Will Smith zieht seinen Sohn Jaden auf!

Will (54) und Jada Pinkett-Smith (51) feiern ihren Sohn! Seit 1997 sind die beiden Schauspieler nun schon miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Der älteste Nachwuchs, Jaden Smith, hatte schon so einige Male an der Seite seines berühmten Papas vor der Kamera gestanden. Vor wenigen Tagen feierte der Promi-Spross seinen 25. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulieren Jada und Will Jaden im Netz – und der Men in Black-Star nimmt ihn dabei ganz schön auf die Schippe!

Auf Instagram teilt das Ehepaar jeweils ein Bild mit dem Geburtstagskind. Jada setzt dabei wohl eher auf die klassische Variante und postet ein Kinderfoto von Jaden, auf dem sie ihm einen Knutscher verpasst. Will dagegen bebildert seinen Beitrag mit einem aktuelleren Schnappschuss, welcher das Lieblingsbild des Filmstars sei. "Alles Gute zum Geburtstag, J-Diggy", schreibt der "I am Legend"-Darsteller dazu. So weit, so gut, doch dann lässt es sich der Filmproduzent nicht nehmen, bei seinem Sohnemann ein wenig nachzuhaken: "Es ist verrückt, dass du schon 25 bist. Als ich 25 war, hatte ich schon ein zweijähriges Kind zu Hause. Ich meine ja nur..."

Vergangenen November feierte auch Wills ältester Sohn aus seiner Ehe mit Sheree Zampino (55) einen Meilenstein. "Verdammt?! Ich habe jetzt offiziell einen 30 Jahre alten Sohn", zeigt sich der Aladdin-Star überrascht über das rasche Älterwerden von Trey Smith (30). Doch auch Jada gratulierte ihrem Stiefsohn: "Trey, ich kann nicht glauben, dass du schon 30 bist – und was für eine überragende 30 du bist." Sie zollte aber auch den beiden Eltern Tribut: "Glückwunsch Sheree und Will. Das habt ihr gut gemacht."

Getty Images Jaden Smith, Jada Pinkett-Smith und Will Smith, 2022

Instagram / jadapinkettsmith Jaden Smith und Jada Pinkett-Smith

Getty Images Trey, Willow, Jaden, Will und Jada Pinkett-Smith bei der Premiere von "Emancipation"

