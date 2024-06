Stehen Justin Timberlake und Jessica doch kurz vor Trennung?

Stehen Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (42) nun etwa wegen seines Vergehens kurz vor der Trennung? The Hollywood Gossip zufolge scheint es so, als sei die "The Sinner"-Darstellerin nicht nun mehr in der Stimmung, ihrem Gatten zu verzeihen. Nach all den Dramen, die sich im Laufe der gemeinsamen Ehejahre abspielten: die Affärengerüchte um Justin und seine "Palmer"-Kollegin Alisha Wainwright (34), die Offenbarungen, die durch die Memoiren von Ex-Freundin Britney Spears (42) ans Licht kamen und zuletzt die Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer. Zudem erzählte eine nahestehende Quelle, dass Gerüchte kursieren, "dass Justin und Jessica sich trennen".

Zuletzt hörte sich das aber noch ganz anders an! Wie ein Insider gegenüber People berichtete, sei die Schauspielerin "nicht glücklich" über die Festnahme ihres Partners und die damit einhergehenden Negativschlagzeilen. "Sie mag keine Aufmerksamkeit für die Familie, schon gar keine negative", erklärte der Informant. Dennoch liebe Jessica den "Mirror"-Interpreten und er könne sich darauf verlassen, dass sie "immer an seiner Seite sein" werde.

Die Gerüchte, dass die Ehe von Justin und Jessica auf ein Ende zusteuert, kursieren schon seit langer Zeit. Als die 42-Jährige in der TV-Show "The View" einen Einblick in ihre Beziehung gab, verstärkte sich das Gemunkel noch mehr. "Es ist ein Prozess, an dem man immer arbeiten muss", erklärte sie und fügte ehrlich hinzu, welche Herausforderungen in ihrer Ehe bestünden: "Man versucht ständig, ein Gleichgewicht zu finden und Zeit füreinander zu finden, in der man sich verbunden fühlt."

Getty Images Justin Timberlake, Schauspieler und Sänger

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

