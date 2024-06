Taylor Swift und Ex Joe Alwyn behalten gemeinsamen Freunde

Taylor Swift (34) und Joe Alwyn (33) teilten sich bis zu ihrer Trennung im April 2022 einen gemeinsamen Freundeskreis. Viele der Freunde stellten sich auf die Seite der Sängerin und entfolgten Joe sogar in den sozialen Netzwerken – doch einige blieben mit ihm in Kontakt, wie Us Weekly berichtet. Unter anderem ist das Ex-Paar mit Emma Stone (35), Margaret Qualley (29) und Jack Antonoff (40) gut befreundet und verbringt getrennt viel Zeit mit ihnen.

Emma ist eine der gemeinsamen Freundinnen der beiden. Mit Taylorführt sie eine langjährige, enge Freundschaft seit 2008. Bei der "The Eras"-Tour unterstützte die Schauspielerin die 34-Jährige bei mehreren Terminen und stand an ihrer Seite. Doch auch mit dem Ex Joe versteht sich Emma gut – beide standen gemeinsam im Jahr 2018 für den Film "The Favourite" vor der Kamera. "Ich liebe Joe", schwärmte die Schauspielerin in einer Pressemitteilung von Mai und führte fort: "Wir mussten bei diesem Film ziemlich düstere Sachen machen, also war es sehr beruhigend, mit ihm zusammen zu sein, weil er einer der nettesten Menschen ist, die man je treffen."

Taylor und Joe waren bis zu ihrer Trennung vor zwei Jahren unzertrennlich. Doch der Ruhm der Sängerin soll eine entscheidende Rolle bei dem Beziehungsaus gespielt haben, wie ein Insider Us Weekly berichtet hatte. Joe sei sehr schüchtern und möge es nicht, so viel Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit zu bekommen. "Die Unterschiede in ihren Persönlichkeiten sind nach den gemeinsamen Jahren nicht mehr so leicht zu ignorieren", erklärte der Informant.

Getty Images Taylor Swift und Emmy Stone

ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

