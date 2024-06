Auch mit Maske: Kylian Mbappé fällt gegen Niederlande aus!

Traurige Nachrichten für Kylian Mbappé (25)! Beim heutigen EM-Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande wird der Fußballstar aufgrund seiner gebrochenen Nase nicht spielen können, wie Bild berichtet. Zwar habe der Stürmer beim Abschlusstraining teilgenommen, doch seine Maske, die er zum Schutz trägt, störte ihn immer wieder – Betreuer mussten ihm helfen. Nach seinem blutigen Einsatz sitzt der Fußballer heute Abend auf der Ersatzbank und wird nicht, wie gewohnt, in der Startelf stehen.

Für seine gebrochene Nase wurde dem Fußballer eine Gesichtsmaske hergestellt. Schon kurz nach dem Spiel, in dem er sich verletzte, fragte der 25-Jährige scherzend auf X: "Irgendwelche Ideen für Masken?" Für das Training erschien er dann mit einer stylischen Bedeckung in den Farben der französischen Flagge – ein No-Go für die UEFA, die ihm den Einsatz seiner Maske in einem EM-Spiel verbietet, da es laut der Ordnung offiziell heißt: "Die auf dem Spielfeld getragene medizinische Ausrüstung muss einfarbig sein und darf keine Mannschafts- oder Herstellerkennzeichnung aufweisen."

Kylian zeigte am vergangenen Montag vollen Körpereinsatz im Spiel gegen Österreich. In einem Duell mit dem gegnerischen Spieler Kevin Danso wurde es dann blutig: Der Fußballer zog sich einen Nasenbruch zu und musste verletzt ausgewechselt werden. Nach einer Behandlung in der Uniklinik Düsseldorf war der französische Nationaltrainer Didier Deschamps (55) schon kritisch, ob sein Fußballstar in den kommenden Spielen einsetzbar sein wird, wie es auf der Webseite der Französischen Fußballföderation hieß.

Getty Images Kylian Mbappé im Juni 2024

Getty Images Kylian Mbappé und Didier Deschamps mit dem Weltmeisterschaftspokal 2018

