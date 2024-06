Prinz William und Prinzessin Beatrice genießen Royal Ascot

Beim diesjährigen Royal Ascot waren so einige Mitglieder der britischen Königsfamilie anwesend. Unter anderem Prinz William (42) und auch seine Cousine Prinzessin Beatrice (35) genossen das schöne Wetter auf der Pferderennstrecke. Auf neuen Schnappschüssen ist zu sehen, wie gut sich der Thronfolger und die Tochter von Prinz Andrew (64) miteinander verstehen. Scheinbar amüsierten sie sich vor allem über ein Accessoire von Prinzessin Eugenies (34) Kopfbedeckung.

Neben William, Beatrice und Eugenie glänzten auch die anderen Royals bei der Veranstaltung im Grünen. Unter anderem waren König Charles' (75) jüngster Bruder Prinz Edward (60) und seine Ehefrau Sophie (59) anwesend. Das Paar feierte während des Royal Ascots sogar seinen 25. Hochzeitstag. Auf das britische Oberhaupt und ebenso auf Williams Gattin Prinzessin Kate (42) mussten die Fans allerdings verzichten.

Dafür stattete Charles dem Pferderennen in Ascot heute einen Besuch ab – ausgerechnet an Williams 42. Geburtstag! Anlässlich seines Ehrentags teilte der Buckingham Palast auf dem offiziellen Instagram-Account einen süßen schwarz-weißen Schnappschuss, auf dem ein junger William gemeinsam mit seinem Papa und seiner Mama Prinzessin Diana (✝36) zu sehen ist. "Wir wünschen dem Prince of Wales alles Liebe zum Geburtstag", heißt es unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Beatrice, britische Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles mit ihrem Sohn Prinz William, 1983

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass sich William und Beatrice so gut verstehen? Ja, das ist mir schon oft aufgefallen. Nee, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de