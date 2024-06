So schmerzhaft ist Entfernen von Face-Tattoo für Lottie Moss

Vor wenigen Tagen verkündete Lottie Moss (26) ihren Entschluss, mehrere Tattoos zu entfernen. Unter anderem will die Schwester von Kate Moss (50) ihr Gesichtstattoo loswerden. Die damit verbundenen Schmerzen machen ihr jedoch ganz schön zu schaffen, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. "Es ist 100 Mal schmerzhafter, als sie sich stechen zu lassen", klagt das Model. Mit einer einzigen Sitzung ist das Entfernen leider nicht getan. "Es kann schon mal zwei Jahre dauern, bis man ein Tattoo entfernt hat. Es ist also so, dass man immer wieder hingehen muss, aber bisher läuft es gut", erzählt sie.

Der Gedanke daran, die einst geliebten Kunstwerke loszuwerden, motiviere die Britin, die Sitzungen durchzuziehen. "Jedes Mal, wenn ich mich auf den Stuhl setze und sie [die Behandlung] beginnen, denke ich, dass [das Tattoo] bald weg sein wird. Du musst an das Ergebnis denken", erklärt sie. In ihrer Instagram-Story verriet die 26-Jährige ihren Fans zudem, warum sie die Kunstwerke loswerden möchte. "Ich bin gerade auf meiner Tattoo-Entfernungsreise, weil mir viele meiner Tattoos entweder nicht mehr gefallen oder sie einfach nicht mehr zu mir passen." Vor allem den Entschluss, ihr Gesichtstattoo entfernen zu lassen, soll Lottie bereits vor rund einem Jahr getroffen haben. "[Sie] möchte das Tattoo, das sie an eine dunklere Zeit erinnert, für immer loswerden", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Im Jahr 2022 hatte sich Lottie nach einer wilden Partynacht das englische Wort für Liebe auf die Wange stechen lassen. Im Netz erntete sie daraufhin viel Kritik. Im Interview mit Glamour UK verteidigte Lottie die Aktion: "Ich habe gelernt, mich selbst wieder zu lieben, und bin endlich frei von meinem früheren Leben. Deshalb habe ich beschlossen, mir mein Gesicht tätowieren zu lassen."

