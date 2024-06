Ziemlich spicy: Heidi Klum entblößt sich bei TV-Challenge!

Hot, hotter, Heidi Klum (51)! Damit hat YouTuber Sean Evans ganz bestimmt nicht gerechnet. In seiner Show "Hot Ones" löchert er Promis mit Fragen, während diese Chickenwings mit einigen der schärfsten Chilisoßen auf dem Markt verkosten. Die Soßen bewegen sich auf der Scoville-Skala – die Maßeinheit für den Schärfegrad von Chilipflanzen – zwischen 1.700 und 2,6 Millionen Scoville. Zum Vergleich: handelsüblicher Tabasco hat einen Wert von ungefähr 2.500. Ein Video auf YouTube zeigt, wie sich Heidi bei der extrascharfen Challenge schlägt. Die ersten Soßen meistert sie mit Bravour, doch bei 126.000 Scoville bekommt das Supermodel ordentlich Feuer unterm Hintern. "Mir wird heiß", presst sie hervor und öffnet ihre Jeansjacke, was ihren feuerroten BH entblößt. Nach einem vergeblichen Versuch, das Brennen mit Buttermilch zu mildern, reißt sich die America's Got Talent-Jurorin ihre Jacke schließlich vollständig vom Leib.

Sean muss sich erst einmal wieder sammeln und kommentiert Heidis kleinen Striptease mit den Worten: "Wow! Jetzt wird mir auch heiß, Heidi!" Obwohl die Modelmama sichtlich unter der Schärfe leidet, hat sie nur eine Sorge: "Mein Mikrofon ist im Schritt, ist das ein kleines Problem?" Der Moderator versichert ihr daraufhin, dass mit ihrem Ton alles in Ordnung sei. Heidis Unterwäsche kommt schon zu Beginn des Interviews zur Sprache. Sean fragt die 51-Jährige nach dem teuersten Outfit, das sie in ihrer Karriere je getragen habe. "11,5 Millionen Euro für einen BH und rund 700.000 Euro für ein passendes Höschen", erinnert sich Heidi an ein Victoria's Secret-Set und ergänzt: "Es war alles mit Diamanten und Rubinen besetzt und so weiter. Ich glaube, ich bin im Guinnessbuch der Rekorde gelandet, weil ich die teuerste [Unterwäsche] getragen habe."

Nicht nur in Sachen Essen geht es bei der Germany's Next Topmodel-Chefin heiß her. Anlässlich des zweiten EM-Spieles von Deutschland teilte Heidi einige Clips von sich und ihrem Partner Tom Kaulitz (34) in ihrer Instagram-Story, bei der seine Hand immer wieder an ihrem Oberschenkel hinauf wanderte. Dass der Tokio Hotel-Star und die dreifache Mama total im Fußballfieber sind, haben sie bereits beim ersten deutschen Match gegen Schottland bewiesen: Die Gesichter der beiden waren vollständig in den Farben der Deutschland-Flagge bemalt!

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei einer Fashionshow von Victoria's Secret im November 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Heidis Aktion, ihr Oberteil in der Show auszuziehen? Sehr lustig! Verständlich, dass ihr bei der Schärfe heiß wird. Na ja. Finde ich etwas unangemessen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de