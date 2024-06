Kurz nach Scheidung: Ist Sylvie Meis etwa wieder verliebt?

Eigentlich ist Sylvie Meis (46) aktuell auf Mallorca, um den Junggesellenabschied von Riccardo Simonetti (31) zu feiern. Wie nun Bild behauptet, verbringt die Moderatorin auf der spanischen Insel angeblich besonders viel Zeit mit einem neuen Mann. Das Blatt meint zu wissen, dass es sich dabei um Patrick Gruhn handelt – der Berliner Geschäftsmann ist der zweitjüngste Sohn der verstorbenen Playboy-Legende Rolf Eden (✝92).

Nimmt man das Social-Media-Profil des 33-Jährigen genauer unter die Lupe, stößt man auf ein weiteres Indiz, das für die vermutete Romanze sprechen könnte: In seiner Instagram-Story teilt Patrick nämlich einen verdächtigen Schnappschuss von einer Blondine vor einer Gartenlandschaft. Dabei springt ein markantes Detail ins Auge: Zwar ist das Gesicht der Beauty nicht zu erkennen, ein Leberfleck am Rücken könnte jedoch Aufschluss darüber geben, dass es sich tatsächlich um Sylvie handelt. Geäußert hat sich die 46-Jährige bislang nicht dazu, in ihrer eigenen Story deutet ebenfalls nichts auf einen neuen Mann an ihrer Seite hin...

Die Gerüchte folgen nur knapp eine Woche nach der offiziellen Scheidung von Sylvie und ihrem Ex Niclas Castello, die laut dem Boulevardblatt beim Familiengericht in Hamburg vollzogen wurde. Das einstige Paar war seit 2019 zusammen durchs Leben gegangen. Am 19. September 2020 folgte die Traumhochzeit in Florenz. Nach nur zweieinhalb Ehejahren trennten sich das Model und der Künstler.

Getty Images Sylvie Meis im September 2022

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Venedig

