Nach Geburt: Renata Lusin feiert Rückkehr auf Tanzparkett

Renata Lusin (37) blüht in ihrer großen Leidenschaft wieder total auf! Der Let's Dance-Profi legte aufgrund seiner Schwangerschaft und der Geburt seiner kleinen Tochter Stella eine monatelange Tanzpause ein. Jetzt freut sich Renata auf Instagram: "Nach sieben Monaten habe ich zum ersten Mal wieder die Tanzschuhe an! Wie sehr ich das Tanzen vermisst habe. Die Energie, den Applaus, das Gefühl, die Emotionen und die Gänsehaut, die man verspürt." Zudem teilt sie einige Fotos, auf denen sie bei einer Performance mit ihrem Mann Valentin Lusin (37) zu sehen ist.

Auch wenn Renata eine lange Pause eingelegt hat, ließ sie es sich in diesem Jahr nicht nehmen, beim großen "Let's Dance"-Finale im Publikum zu sitzen. Sie nahm ihre kleine Tochter einfach kurzerhand mit zu der Location. "Sie ist hier – mit Oma und Opa in der zweiten Etage", erklärte die Tänzerin zu diesem Zeitpunkt gegenüber RTL und fügte hinzu: "Ich werde während der Show auch mal rausgehen zum Stillen. Also, wenn ich mal länger nicht da bin, dann hat Stella ganz viel Hunger."

Renata und Valentin durften ihren ersten Nachwuchs im März auf der Welt begrüßen. Kurz nach der Geburt meldete sich RTL auf Social Media zu Wort, um den Fans die freudige Nachricht zu überbringen. "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf", hieß es auf Instagram.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, "Let's Dance"-Profis

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrem Kind

