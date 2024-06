Neuer alter Look: Kim Kardashian trägt wieder schwarzes Haar

Wie es scheint, hatte Kim Kardashian (43) ihre Frisur satt! Im April hatte sich der The Kardashians"-Star sein Haar platinblond gefärbt. Doch scheinbar war nach wenigen Monaten mal wieder ein Tapetenwechsel nötig: Bei dem heutigen Basketballspiel von Sohnemann Saint West (8) überraschte die Beauty mit ihrer natürlichen Haarfarbe! Kim trägt ihre bis zum Bauchnabel reichende Mähne nun wieder in einem matten Schwarz. In der Kombination mit einem dunkelbraunen, hautengen Zweiteiler und schwarzen Overknees setzt sie ihren neuen alten Look gekonnt in Szene.

Zwischenzeitlich überraschte Kim ihre Fans allerdings auch mit einem pinken Kurzhaarschnitt. Die krasse Typveränderung, die die Unternehmerin in einem Bild auf Instagram zeigte, löste bei ihren Followern allerdings geteilte Meinungen aus. "Eines muss man Frau Kimberly lassen, ihr steht einfach jeder Look und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Hater...", kommentierte beispielsweise ein Bewunderer der Beauty. Einige andere User waren wiederum der Meinung, dass sie mit dieser Frisur zu sehr Bianca Censori (29), der neuen Frau von Ex-Mann Kanye West (47), ähnelt. "Das ist definitiv ein Censori-Look...", hieß es.

Der Vergleich zwischen Kim und Bianca kommt allerdings nicht selten vor. Bei einem vergangenen Treffen mit ihrem Freund Chris Appleton (41) trug die SKIMS-Gründerin ein enges Samtkleid, darunter nudefarbene Leggings und hohe Schuhe mit Plexiglas-Absätzen. Ihre Fans fanden den Look weniger stylish als skurril und fragten sich, ob sie sich möglicherweise von Biancas Looks inspirieren ließ. Diese polarisiert nämlich hin und wieder mit verrückten Outfits.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Bianca Censori, Architektin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Kims neuer Frisur? Ich finde das dunkle Haar toll an ihr. Endlich ist es wieder zurück! Mir gefiel die platinblonde Frisur besser! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de