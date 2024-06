Unroyal? Das trug Zara Tindall bei Taylor Swifts Konzert

Zara Tindall (43) zeigte sich am Rande von Taylor Swifts (34) Konzert in London in einem für sie ungewohnten Look! Die Tochter von Prinzessin Anne (73) schmiss sich am Freitagabend für das Spektakel im Wembley Stadion wie ein waschechter Swiftie in ein auffälliges Glitzer-Outfit: Auf diesem Foto, das jetzt Ok! vorliegt, trägt die 43-Jährige eine funkelnde Pailletten-Bomberjacke, kurze Jeansshorts und Cowboyboots.

Zaras funkelnder Konzert-Look ist nicht nur auffällig, sondern auch erschwinglich! Die goldfarbene Bomberjacke ist für umgerechnet gerade einmal 70 Euro bei der Marke New Look zu erwerben. Aber nicht nur die leidenschaftliche Reiterin ließ sich für das Konzert eine besondere Kombination einfallen – auch ihr Mann Mike Tindall (45) putzte sich für das Event so richtig raus. Er wählte ein rosafarbenes Hemd mit farblich passenden Shorts und ein T-Shirt mit dem Aufdruck "You Need To Calm Down" – eine Anspielung an den gleichnamigen Song von Taylor.

Zara und Mike waren nicht die einzigen Mitglieder der britischen Königsfamilie, die sich das rund dreieinhalbstündige Konzert live anschauen wollten – auch Prinz William (42) und seine Kids Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (10) waren mit von der Partie! Die drei trafen Taylor sogar backstage und machten ein Selfie mit der Sängerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall bei der "Six Nations: Full Contact"-Premiere, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Zaras Outfit? Total gut! Ich finde es toll, dass sie sich auch mal in einem außergewöhnlicheren Look zeigt. Nicht so gut... Mir gefallen ihre klassischen Outfits besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de