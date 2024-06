Wie knuffig! Hilary Duff trägt Baby Townes durch Los Angeles

Hilary Duff (36) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Im Mai durfte sie ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen: Töchterchen Townes Meadow. Wie sehr die Schauspielerin seither die Zeit mit ihrem Sprössling genießt, zeigen nun aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie die Beauty den kleinen Wonneproppen total lässig in einer Babytrage durch die Straßen von Los Angeles trägt und Besorgungen erledigt.

Wie vernarrt die 36-Jährige in die kleine Townes ist, machte sie bereits auf Instagram deutlich. "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten, und die letzten fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren einfach magische Momente", schrieb Hilary zu einer emotionalen Bilderreihe ihrer Wassergeburt und betonte: "Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit."

2012 kam Hilarys erster Nachwuchs zur Welt – ein Sohn, den sie sich mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (43) teilt. Im Februar 2015 reichte sie offiziell die Scheidung von dem ehemaligen Eishockeyspieler ein. Später lernte sie den Musiker Matthew Koma kennen, mit dem sie seit 2019 glücklich verheiratet ist. Inzwischen hat das Paar drei gemeinsame Töchter.

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Hilary und Townes? Einfach nur zum Dahinschmelzen! Na ja, ich habe mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de