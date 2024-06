Nicht bei Suris Abschlussfeier: Lenkt sich Tom Cruise so ab?

Der Hype um Taylor Swift (34) geht auch an Tom Cruise (61) nicht vorbei. Der Top Gun-Darsteller war beim gestrigen Konzert der "Wildest Dreams"-Interpretin in London mit dabei – und das, nachdem er sich am Vortag nicht bei der Highschool-Abschlussfeier seiner Tochter Suri (18) blicken lassen hatte. Ein Clip, der TMZ vorliegt, zeigt Tom, wie er sich vor Konzertbeginn seinen Weg zu seinem Platz bahnt. Einige Swifties erkannten den Hollywoodstar und versuchten, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das war allerdings gar nicht nötig, da Tom sich alle Zeit der Welt nahm, um seine Fans zu begrüßen. Er strahlte bis über beide Ohren, während er in die Menge winkte und das eine oder andere Wort mit seinen Fans wechselte.

Er soll sogar eines der ikonischen Taylor-Swift-Armbänder, die ihre Fans als Markenzeichen tragen, mit einem Konzertbesucher ausgetauscht haben, wie OK! berichtet. Doch ließ er für Taylors Konzert in London wirklich die Abschlussfeier seiner Tochter in New York sausen? Die 18-Jährige erschien am Freitag gemeinsam mit ihrer Mutter Katie Holmes zur Zeugnisvergabe der LaGuardia High School. Von Papa Tom fehlte hingegen jede Spur. Der Grund für sein Fehlen ist allerdings nicht das fehlende Interesse an Suris Meilenstein – offenbar wurde der "Jack Reacher"-Darsteller schlicht und einfach nicht eingeladen. Damit noch nicht genug: Suri nutzte in der Abschlussbroschüre, die Page Six vorliegt, nicht ihren Geburtsnamen Cruise, sondern den Namen Suri Noelle.

Dass Suri sich von ihrem Vater distanziert, ist nichts Neues. Den abgeänderten Namen benutzte Toms Tochter bereits in einem offiziellen Castingbogen eines Theaterstücks in New York. Die Beziehungsexpertin Louella Alderson erklärte gegenüber Mirror, was es mit Suris Namensänderung auf sich haben könnte: "In Suris Fall scheint es so, als ob sie keine Beziehung zu ihrem Vater hat und ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Namensänderung könnte also ein Weg sein, die Verbindung zu ihm symbolisch für immer zu brechen und ihre eigene Identität anzunehmen."

