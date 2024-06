Retro-Kleid: So stylish genießt Mandy Moore Schwangerschaft!

Mandy Moore (40), strahlend schön und sichtbar schwanger, präsentierte ihren wachsenden Babybauch in einem luftigen blauen Sommerkleid, als sie am Wochenende in Los Angeles gesichtet wurde. Das ist nun auf Bildern zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Die 40-jährige Schauspielerin verkündete erst vergangenen Monat freudig, dass sie und ihr Ehemann, der Musiker Taylor Goldsmith (38), ihr drittes Kind erwarten. Nach zwei Söhnen, Gus und Ozzie, darf sich die Familie nun auf eine kleine Tochter freuen. Mandy sah hinreißend aus in einem Retro-Kleid mit Puffärmeln und einem tiefen Dekolleté, das sie mit einer stylishen, braunen Cat-Eye-Sonnenbrille kombinierte.

Die fröhliche Nachricht von ihrer Schwangerschaft teilte Mandy auf Instagram mit einem herzerwärmenden Foto ihrer Söhne, die T-Shirts mit den Aufschriften "Groß" und "Mittel" trugen. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst", schrieb sie dazu, in Anspielung auf ihre Rolle in der Erfolgsserie This Is Us, wo sie auch Mutter von drei Kindern ist. "Das Dritte in unserer eigenen 'Big Three' kommt bald. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", fügte die Sängerin aufgeregt hinzu. Mandy hatte vergangenes Jahr noch offengelassen, ob ihre Familienplanung abgeschlossen sei, trotz der Herausforderungen, die das Leben mit zwei kleinen Kindern mit sich bringt.

Die Schwangerschaften waren für Mandy nicht immer einfach. Vor der Geburt ihres ersten Sohnes Gus hatte sie mit Fruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen und erhielt schließlich die Diagnose Endometriose. Erst ab der zwölften Schwangerschaftswoche wagte sie es, auf eine erfolgreiche Schwangerschaft zu hoffen. In einem Interview mit Romper reflektierte sie über ihre Reise zur Mutterschaft: "Das Muttersein ist ein wunderschönes, chaotisches, schlafloses Geschenk", schrieb sie. Ihre Rolle in "This Is Us" half ihr, sich auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. Mandy, die von 2009 bis 2016 mit Ryan Adams verheiratet war, heiratete Taylor im Jahr 2018 in einer intimen Zeremonie im eigenen Garten.

Im vergangenen Jahr feierten Mandy und Taylor ihr fünftes Hochzeitsjubiläum. Die Schauspielerin machte ihrem Mann auf Instagram eine besonders süße Liebeserklärung. "Fünf Jahre zurück. [...] Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre und niemanden, mit dem ich lieber zusammen wäre. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um dieses Leben mit dir zu verdienen", schrieb Mandy, begleitet von einem Bild ihrer Hochzeit und einem Video, das den hingebungsvollen Vater beim Schaukeln seiner Kinder zeigt.

Doch bei zwei Kindern sollte es nicht bleiben, wie Mandy bereits im Frühjahr gegenüber E! News andeutete. "Um ehrlich zu sein, schließe ich eine größere Familie nicht aus. Ich weiß aber nicht, was mein Mann denkt", überlegte die Sängerin damals. Nun können sich die Fans auf die Ankunft einer kleinen Tochter freuen, was die Familie komplett machen soll. Kein Wunder, dass Mandy in ihrem Retro-Kleid so strahlend aussah – die Vorfreude auf das neue Familienmitglied steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im Juni 2024

Getty Images Mandy Moore, Serienstar

Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Ehepaar

