Schwangere Ashley Tisdale zeigt ihren Babybauch am Strand

Ashley Tisdale (38) könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Der einstige Disney-Star und sein Ehemann Christopher French (42) werden zum zweiten Mal Eltern. Seit der Verkündung der zuckersüßen News gewährt die Schauspielerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise – und stellt dabei auch gerne ihren Bauch zur Schau. So wie auch jetzt wieder: Bei einem Ausflug an den Strand von Los Angeles zeigt sie in einem weißen Badeanzug und einer lockeren Hose, wie rund ihr Bauch inzwischen schon ist. Sichtlich gut gelaunt genießt sie auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten.

Auch auf ihrem Instagram-Profil nimmt die baldige Zweifachmutter ihre Community mit auf ihr Family-Beach-Date. Ein kurzes Video zeigt Ashley, ihren Ehemann und die gemeinsame Tochter Jupiter (3) dabei, wie sie in einem Golfwagen an der Küste Malibus entlangfahren. Dem riesigen Grinsen in ihren Gesichtern zufolge scheint das Dreiergespann dabei sichtlich Spaß zu haben. Doch damit nicht genug: Denn ein anderer Clip zeigt außerdem, wie der dreijährige Spross des ehemaligen High School Musical-Stars freudestrahlend im Sand spielt. "Sie lebt ihr bestes Leben", kommentiert Ashley die Aufnahme und schließt den kleinen Einblick anschließend mit einer letzten Story ab. Diese dokumentiert den krönenden Abschluss des Tages – eine ordentliche Portion Eis.

Obwohl sich Ashley nun voller Vorfreude über ihren zweiten Familienzuwachs zeigt, soll die erneute Schwangerschaft zunächst auch einige Ängste in ihr ausgelöst haben. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst", gestand sie in einem damaligen TikTok-Video und ergänzte anschließend: "Ich dachte: 'Oh mein Gott, kann ich das noch einmal machen? Schaffe ich das körperlich noch mal? Schaffe ich das mental noch mal?'" Inzwischen ist ihr jedoch bewusst, dass ihr kleiner Bauchzwerg schon fast eine Art Fügung des Schicksals ist.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tochter, 2024

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Christopher French und Jupiter Iris French im März 2023

