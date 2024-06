Selten: Jennifer Lawrence zeigt sich mit ihrem Mann und Baby

Jennifer Lawrence (33) schwebt im Familienglück! Im Februar 2022 freuten sich die Tribute von Panem-Bekanntheit und ihr Ehemann Cooke Maroney über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes: Ihr kleiner Sohn Cy erblickte das Licht der Welt. Seither präsentiert sich die junge Familie jedoch nur selten in der Öffentlichkeit. Nun sind neue Fotos aufgetaucht, die zeigen: Jennifer scheint ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, spaziert das Dreiergespann an einem sonnigen Tag entspannt durch New York. Während Cooke mit einem breiten Grinsen den Kinderwagen schiebt, schlendert Jennifer lässig nebenher.

Eigentlich gewährt die US-amerikanische Schauspielerin nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Vor allem seit der Geburt des kleinen Cy vermeidet es die 33-Jährige, in der Öffentlichkeit aufzufallen. Wie zahlreiche Paparazzi-Fotos zeigen, versucht die Golden Globe-Preisträgerin meist durch schlichte Outfits unauffällig zu bleiben. Hat sie davon jetzt genug? Auf den aktuellen Bildern trägt Jennifer eine leuchtend rote Hose und dazu farblich passende Schuhe. Mit diesem knalligen Look zieht sie unschwer die Aufmerksamkeit auf sich! Zu der auffälligen Hose kombiniert sie in alter Manier einen schwarzen Hut und eine Sonnenbrille, die ihre Identität immerhin ein wenig verstecken.

Ihre Experimentierfreude in Sachen Mode stellte die "No Hard Feelings"-Hauptdarstellerin schon in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis. Erst vor wenigen Wochen überzeugte Jennifer in einem ausgefallenen Outfit. Statt elegantem Glamour-Look trug die Schauspielerin lässige Männerklamotten. Bei einem Spaziergang durch New York entschied sich der "Red Sparrow"-Star für ein Männerhemd im Oversized-Look, weite Jeans, dunkle Sneaker und eine lässige Sonnenbrille.

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, 2024

