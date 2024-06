Das ist Susan Sideropoulos' Beauty-Hack für diesen Sommer!

Endlich ist es so weit: Der Sommer steht vor der Tür! Während der warmen Jahreszeit setzt die Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) auf einen ganz bestimmten Beauty-Hack: knallige Lippenstifte! "Ich bin eigentlich eher so der ungeschminkte Typ, ich mag auch kein Make-up und sowas [...] aber ich finde einfach, mit knalligem Lippenstift sieht man immer fresh aus", verrät sie im Gespräch mit Promiflash. Die kommenden Monate kann Susan kaum erwarten. Der Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Star hat bereits konkrete Pläne für den Sommer. "Wir fahren im Sommer noch mal in den Urlaub mit Freunden nach Griechenland", freut sie sich im Interview.

Susan macht jedoch auch deutlich, dass für sie ein Urlaub nicht unbedingt nötig sei, um den Sommer perfekt auszukosten. "Für mich braucht es gar nicht viel, ich bin einfach total gerne mit meinen Kindern und meinen Freundinnen draußen oder gehe alleine spazieren", erzählt das Multitalent. Doch nicht nur Entspannung steht bei dem TV-Star im Sommer an. Auch die Arbeit kommt bei Susan nicht zu kurz. Erst vor wenigen Tagen kehrte die 43-Jährige von einem Auslandsdreh für eine Show zurück. Genauere Details darf Susan bisher jedoch noch nicht preisgeben. "Leider kann ich noch nicht allzu viel verraten", erklärt sie im Interview.

Vor wenigen Wochen konnte die gebürtige Hamburgerin in einer anderen großen Sendung begeistern: Bei Das große Promibacken schaffte sie es gemeinsam mit der Moderatorin Madita van Hülsen (43) und dem Sportler Mathias Mester (37) bis ins Finale. Am Ende musste sie sich jedoch gegen Madita geschlagen geben.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

SAT.1 / Claudius Pflug Madita van Hülsen, Mathias Mester und Susan Sideropoulos bei "Das große Promibacken"

