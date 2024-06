Diese Hits suchte Travis für Kourtney Kardashians Geburt aus

In einer Folge von The Kardashians geht es vor allem um ein Thema: Die Geburt von Kourtney Kardashians (45) viertem Baby Rocky. Ihr Mann Travis Barker (48) hatte währenddessen eine ganz besondere Aufgabe: Als Musiker war er für die Playlist zuständig, die währenddessen gespielt werden sollte. Ganz anders als erwartet entschied er sich nicht für Rock, was selbst Kourtney überraschte. "Und als er dann die Musik aussuchte, entschied er sich für Frank Sinatra (✝82)", verrät sie. Der Blink182-Schlagzeuger habe daraufhin nichts anderes mehr angemacht – es liefen nur Songs der Swing-Legende.

Es gibt aber noch etwas anderes, was Kourtney mit den Zuschauern teilt: Bevor Baby Rocky tatsächlich auf die Welt kam, gab es einen kleinen Fehlalarm. Die 45-Jährige ging aufgrund von Wehen und Blutungen ins Krankenhaus, um sich auf die Entbindung vorzubereiten – verbrachte jedoch nur eine Nacht dort. Grund dafür war, dass sich ihr Muttermund nicht weit genug geöffnet hatte. Für den Reality-TV-Star und ihren Liebsten war das aber kein Problem, denn sie wussten, wie sie die Zeit richtig nutzen konnten. "Also gingen wir nach Hause, aßen bei Crossroads, duschten, schliefen in unserem Bett und dann hatten wir Sex, um die Dinge in Gang zu bringen", erklärt Kourtney und fügt hinzu: "Das kann manchmal helfen."

Und wie sich herausstellte, hatte die Schwester von Kim Kardashian (43) damit recht, denn kurz darauf erblickte ihr gemeinsames Kind mit Travis das Licht der Welt. Der 48-Jährige war währenddessen anwesend, sollte sich aber von einer bestimmten Region fernhalten, wie in der Folge der beliebten TV-Show preisgegeben wird. "Du wirst mir nicht auf die Vagina schauen", bat Kourtney ihren Liebsten, woraufhin dieser scherzte: "Ich werde gleich da sein. Ich werde ihn fangen." Die vierfache Mama gab jedoch nicht nach: "Du kannst wirklich nicht da sein. Ich meine, du kannst schon, aber ich will nicht..." Sie wolle nicht, dass Travis von seinem "liebsten Ding auf der Welt traumatisiert" wird.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

