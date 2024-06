Sarah Jessica Parker feiert den Geburtstag ihrer Zwillinge!

Sarah Jessica Parker (59) hat Grund zum Feiern! Ihre Zwillingstöchter Marion Loretta und Tabitha sind schon 15 Jahre alt. Das nahmen die Schauspielerin und ihr Ehemann Matthew Broderick (62) als Anlass für eine große Geburtstagsfeier. Sarah postete am Wochenende ein Foto von der Party auf Instagram und schrieb stolz dazu: "Zwei göttliche 15-Jährige. Wir sind so glücklich und wir lieben euch so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere liebste Loretta und Tabitha. Euch beide heute zu feiern, war die reinste Freude. X, Mama." Die Momentaufnahme der Fete zeigt schwebende Luftballons mit Bändern, die von der Decke baumeln.

Neben Tabitha und Marion Loretta sind Sarah und Matthew auch Eltern eines Sohnes namens James Wilkie Broderick (21). Die Familie zeigt sich eher selten bei Events. Sarah sprach jedoch offen über ihre Mutterschaft in dem "Table for Two"-Podcast. Dabei verriet sie, wie wichtig ihr es ist, dass ihre Kinder den Wert einer bescheidenen Erziehung zu schätzen wissen. "Man möchte, dass die eigenen Kinder verstehen, was es bedeutet, Geld zu verdienen, was man braucht, um Geld zu verdienen, und welchen Wert es hat", erklärte sie. Sarah betonte zudem, dass es großartig für Kinder ist, dass ihre Bedürfnisse nach Nahrung, Sicherheit und Liebe befriedigt werden können und sie die wichtigen Dinge des Lebens haben. "Aber sie sollten sich nach Dingen sehnen. Sie sollten Dinge wollen", meinte die 59-Jährige.

Nicht nur ihr Familienleben meistert die US-Amerikanerin, auch beruflich gesehen kann Sarah nicht klagen. Sie steht derzeit für das Sex and the City-Revival And Just Like That vor der Kamera und kam bereits ins Schwärmen über die kommende Staffel. Mit an Bord sind auch wieder ihre Kolleginnen Kristin Davis (59) und Cynthia Nixon (58) in ihren Rollen als beste Freundinnen. Über die Handlung ist bisher nicht viel bekannt, ebenso wenig, ob Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (67) zurückkehrt. Die Fans müssen also noch etwas warten, bis mehr Details mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick bei der Herbstgala des New York City Balletts 2023

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall im Mai 2008

