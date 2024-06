Chloe Brockett will schon bald einen Antrag von Jack Fincham

Im vergangenen Monat verkündeten Chloe Brockett und Jack Fincham tolle Neuigkeiten: Nach einigen Höhen und Tiefen zogen die britischen Reality-TV-Darsteller zusammen. Nun wollen die TV-Stars ihre Beziehung offenbar noch mehr festigen, wie ein Insider jetzt gegenüber The Sun berichtet. "Nachdem sie zusammengezogen sind, ist die Verlobung der nächste natürliche Schritt", erklärt ein Freund des Paares. Mit dem Antrag sollte Jack jedoch nicht zu lange warten. Denn offenbar hat Chloe ihrem Liebsten bereits eine Deadline gesetzt: "Sie hat ihm gesagt, dass sie sich bis zum Ende des Jahres verloben will."

Glücklicherweise scheint sich Jack bereits mit der Planung seines Antrags auseinandergesetzt zu haben. Schon im April teilte der Realitystar in seiner Instagram-Story einen verdächtigen Schnappschuss aus dem Inneren eines Juweliergeschäfts. Dazu schrieb der Love Island-Star: "Aufregender Tag beim besten Juwelier der Welt". Ob er da schon nach dem passenden Ring für seine Liebste suchte?

Die Entscheidung, die The Only Way is Essex-Bekanntheit heiraten zu wollen, habe Jack bereits getroffen. "Er weiß, dass Chloe die Richtige ist", stellt der Insider im Gespräch mit dem Magazin klar und fügt hinzu: "Er sieht seine Zukunft mit ihr und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie sich verloben, nicht ob." Obwohl sich die Fernsehpersönlichkeiten in den vergangenen Jahren des Öfteren trennten, seien sie sich ihrer Sache nun mehr als sicher: "Seitdem sie sich entschlossen haben, es richtig zu versuchen, ist ihre Beziehung immer stärker geworden und jetzt sind sie bis über beide Ohren verliebt."

Instagram / jack_charles Chloe Brockett und Jack Fincham

Instagram / jack_charles Jack Fincham und Chloe Brockett

Wie findet ihr es, dass Chloe und Jack offenbar auf eine Verlobung zusteuern? Total schön! Ich freue mich für sie. Ich finde, das wirkt irgendwie sehr überstürzt. Ergebnis anzeigen



