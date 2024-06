Kinder ungleich behandelt? Peter Andre fühlt sich schuldig!

Peter Andre (51) hat zugegeben, dass er seit der Geburt seiner Tochter Arabella Schwierigkeiten damit hat, seine fünf Kinder gleichzubehandeln. Der "Mysterious Girl"-Interpret, der Junior (19) und Princess (16) mit seiner Ex-Frau Katie Price (46) und Amelia, Theo sowie Arabella mit seiner aktuellen Frau Emily MacDonagh hat, erklärt, dass er momentan unter elterlichen Schuldgefühlen leidet. "Eines der wichtigsten Dinge ist, alle Kinder gleichzubehandeln, und manchmal versage ich", schreibt Peter in seiner Kolumne für New! Magazine.

Darin berichtet er von einer Situation, in der er seinen Sohn um Verzeihung gebeten hat: "Gerade heute habe ich zu Theo gesagt: 'Ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil du gestern etwas im Spielzimmer aufgestellt hast, und mich gebeten hast, hineinzugehen und es mir anzusehen, und ich das nicht getan habe.'" Er gibt zu: "Diese Dinge vergisst man leicht, weil man so beschäftigt ist, aber für sie bedeutet es die Welt." Peter habe sein Versäumnis aber wiedergutgemacht.

Arabella, die im April das Licht der Welt erblickte und nun erst wenige Wochen alt ist, hat die Familie in "eine schöne Verrücktheit" gestürzt, wie der Sänger es beschreibt. Obwohl Emily durch das Stillen sehr eingespannt ist, versucht Peter, so viel wie möglich mitzuhelfen, indem er unter anderem das Baby frühmorgens übernimmt, damit Emily mehr Schlaf bekommt. Arabella, deren vollständiger Name Arabella Rose Andrea lautet, ist nach Peters Mutter Andrea benannt.

Doch ist Peters Familie mit der Geburt seines jüngsten Sprosses jetzt endgültig vollständig, oder wird sich bald noch weiterer Nachwuchs auf den Weg machen? "Ich habe bestimmt 100 Mal gesagt, dass ich mit 50 Jahren nicht mehr die Windeln wechseln würde, und jetzt bin ich 51 – und wechsle die Windeln. Aber ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass es das war", erklärte der Sänger kürzlich im Gespräch mit OK!. Der fünffache Vater scheint also mit seiner Kinderschar komplett zu sein.

Peter Andre, Sänger

Peter Andre und seine Tochter Arabella

Peter Andre Emily MacDonagh im August 2023

