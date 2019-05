Lady Gaga (33) schafft es sogar, auf dem schrillen Teppich der Met Gala für Furore zu sorgen! Das Motto "Camp: Notes on Fashion" rief in diesem Jahr zu Glamour, künstlicher Übertreibung und der Liebe zum Unnatürlichen auf – ein Mode-Thema, das die anwesenden Promis mehr oder minder gut umsetzten. Lady Gaga trat gleich in vier verschiedenen Looks auf, die sie in einem Carpet-Striptease nacheinander präsentierte!

Zunächst trat die Sängerin in einem bauschigen pinken Kleid vor die Kameras, dessen Schleppe und Rock sie immer wieder hochfliegen ließ. Schon da zeigte sich, dass unter dem knalligen Stoff noch mehr versteckt war. Die 33-Jährige streifte schließlich das Dress über ihre Schultern und enthüllte so ein schwarzes Ballkleid, das sie darunter trug. Dieses wiederum musste einem zweiten, engeren pinken Teil weichen – und plötzlich stand die Musikerin im schwarzen Dessous-Look vor den Fotografen! Auf der Treppe zum Metropolitan Museum of Art rekelte sich Lady Gaga damit noch einmal besonders lasziv für die Paparazzi-Objektive.

Die Looks dürften einige Fans an frühere Fashion-Momente der Pop-Ikone erinnert haben. So trat Lady Gaga schon mehrfach im Unterwäsche-Style auf und auch ballonartige Kleider sind der Musikerin nicht fremd. Zwei Outfits fielen bei der Met Gala jedoch besonders auf: Ihr figurbetontes pinkes Kleid mit Sonnenbrille glich der Garderobe, die Gaga bei den Brit Awards 2009 getragen hatte. Das lange Schwarze dagegen ähnelte ihrer Oscar-Robe. Welcher von Lady Gagas Met Gala-Momenten 2019 gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Lady Gaga auf dem roten Teppich der Met-Gala 2019

Getty Images Lady Gaga auf der Treppe des Metropolitan Museum of Art

Getty Images (2) Lady Gaga 2009 und 2019

Getty Images Lady Gaga auf dem Red Carpet der Met-Gala 2019

Getty Images Lady Gaga auf der Met-Gala 2019 in New York

MEGA Lady Gaga bei der Met Gala 2019 in New York



