Nanu! Was ist mit Laura Müllers Instagram-Profil passiert?

Laura Müller (23) versorgt ihre Instagram-Follower normalerweise regelmäßig mit neuem Content. Seien es sexy Schnappschüsse, Einblicke in ihren Alltag oder die Ankündigung neuer Projekte – die Ehefrau von Michael Wendler (52) lässt keine Gelegenheit aus, um ihre Präsenz im Netz zu zeigen. Aktuell dürften sich die Fans der einstigen Let's Dance-Teilnehmerin über ihre Inaktivität auf der Social-Media-Plattform wundern. Bei einem Klick auf ihr Profil wird klar, wieso keine neuen Storys oder Beiträge der Internetpersönlichkeit erscheinen: Lauras Account scheint weg zu sein!

"Die Seite ist leider nicht verfügbar" lauten die Worte, die bei einem Aufruf ihres Kanals auf einem weißen Hintergrund erscheinen und Lauras Follower verwirrt zurücklassen. Die Plattform gibt noch einen weiteren Hinweis, der mögliche Gründe für das Fehlen ihres Profils aufführt: "Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt." Bisher hat sich die 23-Jährige nicht dazu geäußert, ob es sich hierbei um ein rein technisches Problem handelt oder ob mehr hinter dem Verschwinden ihres Accounts steckt. Ein denkbarer Grund für das Entfernen ihres Accounts könnte auch ein Verstoß gegen die Instagram-Richtlinien sein: Seit einiger Zeit nutzt Laura neben den herkömmlichen sozialen Medien auch die Erotikplattform OnlyFans, um ihren Fans gegen Bezahlung noch intimere Einblicke zu bieten – auch auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin häufig freizügige Schnappschüsse.

Vor einigen Wochen landete Laura wegen der Veröffentlichung ihres ersten Songs "Superstar" in den Schlagzeilen. Auf YouTube teilte die Beauty ein dazugehöriges Musikvideo, mit dem sie für ordentlich Gesprächsstoff sorgte: Während sie Zeilen wie "Ich mache es gern im Auto, den Knüppel in der Hand" singt, posiert Laura in knappen Outfits vor der Kamera. In einer Szene rekelt sie sich in schwarzen Dessous mit zwei Männern auf einem Bett. Die Nutzer der Videoplattform zeigten sich in der Kommentarspalte des Clips alles andere als begeistert: "Jetzt mal echt ganz ohne Joke… Wer hat sowas produziert? Das ist nicht schlecht, das ist eine komplette Blamage!" Trotz des negativen Feedbacks kündigte die Influencerin bereits einen weiteren Song an. "Nicht heute, nicht morgen, aber er kommt", verkündete Laura kürzlich auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was glaubt ihr, warum Lauras Instagram-Profil nicht mehr auffindbar ist? Ich denke, das war ihre bewusste Entscheidung. Eine Sperrung wegen Verstößen klingt für mich am plausibelsten. Ich glaube, es handelt sich nur um einen technischer Fehler.. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de