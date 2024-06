Nicole Kidman und Naomi Watts strahlen bei Balenciaga-Show

Nicole Kidman (57) und Naomi Watts (55) bezaubern ihre Fans bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga während der Pariser Fashion Week. Wie auf neuen Schnappschüssen zu sehen ist, ziehen die Schauspielerinnen alle Blicke auf sich, als sie in ihren eleganten Outfits auf dem roten Teppich erscheinen. Während die "Little Lies"-Darstellerin in einem körperbetonten schwarzen Kleid mit glitzernden Perlen glänzt, macht ihre beste Freundin Naomi in einem weißen Blazer mit passendem Bleistiftrock eine ebenso stilvolle Figur. Dazu kombiniert sie eine schwarze Strumpfhose mit spitzen Pumps, eine große Handtasche, Sonnenbrille und extravagante Perlenohrringe.

Begleitet wurden die beiden Hollywoodstars von ihrem Nachwuchs. Nicole steht ihre 16-jährige Tochter Sunday Rose in der Stadt der Liebe unterstützend zur Seite. Naomi wird von Töchterchen Kai begleitet, die in einem Look aus schwarzer Spitze und einer schlichten schwarzen Anzughose das perfekte Pendant zu ihrer Mama darstellt. Das Haar hat die Beauty zu einem blonden Pferdeschwanz zusammengebunden. Hand in Hand stolziert das Mutter-Tochter-Duo elegant durch die wartenden Fanmassen.

Eigentlich hält Naomi ihren Nachwuchs dem Rampenlicht größtenteils fern. Doch schon vor rund zwei Monaten durfte die 15-Jährige ihre Mutter zu einer Fashion-Show begleiten. Bei der Frühlings-Modenschau von Dior erschienen sie in farblich aufeinander abgestimmten Outfits. Die Schauspielerin entschied sich für einen eleganten Look in einem weißen Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Kai trug einen cremefarbenen Zweiteiler mit Blumenmuster.

Nicoles Familie ist allerdings des Öfteren an ihrer Seite auf den roten Teppichen anzutreffen. Im April wurde die Oscar-Preisträgerin mit einem AFI Life Achievement Award für ihr Lebenswerk als Schauspielerin ausgezeichnet. Sowohl ihr Mann Keith Urban (56) als auch ihre Töchter Faith Margaret und Sunday Rose waren bei der Veranstaltung anwesend und unterstützten sie – und auch Nicoles jüngere Schwester Antonia Kidman leistete ihr Gesellschaft. Auf dem Red Carpet glänzten allesamt in eleganter Abendgarderobe.

Nicole und Naomi verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die in den 1980er-Jahren bei einem Casting für einen Werbespot begann. Obwohl keine der beiden den Job bekam, entwickelte sich eine enge Beziehung zwischen ihnen. Dass sich die "King Kong"-Berühmtheit und die Ex-Frau von Tom Cruise (61) auch nach all den Jahren bestens miteinander verstehen, zeigten sie erst vor wenigen Tagen mit einem niedlichen Schnappschuss von Naomis Hochzeit auf Instagram. Auf dem Bild umarmen sich die zwei Freundinnen innig und lächeln glücklich in die Kamera. "Bestes Hochzeitswochenende in Mexico City! Voller Liebe und Spaß! Herzlichen Glückwunsch an die wunderschöne Braut und den Bräutigam!", kommentierte Nicole ihren Beitrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Pariser Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watts mit ihrer Tochter Kai

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watts und ihr Kind Kai im April 2024

Instagram / nicolekidman Naomi Watts und Nicole Kidman, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Looks von Naomi und Nicole? Beide sehen einfach atemberaubend aus! Ich finde, beide haben schon mal bessere Looks getragen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de