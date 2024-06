Prinzessin Charlotte ist ein "großer Fan" von Taylor Swift!

Vor wenigen Tagen besuchte ein kleiner Teil der Royal-Family ein Konzert von Taylor Swift (34) in London. Prinz William (42), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (10) tanzten in der VIP-Lounge zu den Songs der Sängerin. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight erklärt, ist Charlotte tatsächlich ein großer Swiftie! "Prinzessin Charlotte ist der größte Taylor-Swift-Fan in der Familie. Sie wollte schon seit Monaten zu dem Konzert gehen, aber da ihre Mutter wegen Krebs behandelt wird, war dies ein ganz besonderer Tag, an dem sie den Geburtstag ihres Papas so feiern konnte", meint die Quelle.

Das Konzert im Wembley-Stadion hat der Neunjährigen auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. "Charlotte hat [das Konzert] absolut gefallen. Sie sind wirklich wunderbare Kinder. William und Kate (42) haben einen fantastischen Job gemacht, alle drei aufzuziehen. Sie verstehen es und schätzen sich glücklich, jemanden wie Taylor Swift getroffen zu haben", betont der Insider weiter.

Bei dem Gig der "Fearless"-Interpretin wurde den Mini-Royals noch eine besondere Ehre zuteil: Sie trafen Taylor backstage und schossen sogar ein Selfie gemeinsam mit Prinz William und Taylors Freund Travis Kelce (34)! Das Bild auf dem Instagram-Profil der 34-Jährigen ging schnell um die Welt und hat mittlerweile schon über 9,5 Millionen Likes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte am Tag der Krönung ihres Opas

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Prinzessin Charlotte so ein großer Fan ist? Toll, sie ist eben auch nur ein normales Mädchen! Ich finde es nicht so passend als Royal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de