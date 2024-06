So glücklich strahlt Céline Dion mit Zwillingen auf Konzert!

Céline Dion (56) gönnt sich einen gemeinsamen Abend mit ihren Zwillingen Nelson und Eddy: Das Trio besuchte am Wochenende ein Konzert des Cellisten Hauser. Vor allem die Sängerin war sichtlich berührt von der musikalischen Darbietung. Das ist auf mehreren Aufnahmen zu sehen, die der Veranstalter auf seinem Instagram-Profil teilt. Diese zeigen, wie Beauty von dem Künstler schwärmt: "Ich bin so – um genau zu sein – ich bin ein großer Fan!" Nachdem Hauser behauptet, dass auch er der größte Fan der Musikerin sei, scherzt diese total glücklich: "Nein! Lass' uns kämpfen! Ich bin der größte Fan!" Währenddessen stehen ihre Zwillingssöhne neben ihrer Mutter und freuen sich mit der "My Heart Will Go On"-Interpretin.

Dass Céline gemeinsam mit Eddy und Nelson verschiedene Veranstaltungen besucht, ist keine Seltenheit: Unter anderem nahm die 56-Jährige ihre Jungs im März mit zu einem Hockeyspiel. Während diesem zeigte die gebürtige Kanadierin, dass sie ein waschechter Fan ist: Sie jubelte voller Elan, tanzte, sang mit und spielte sogar Luftgitarre zu einem Song von Bon Jovi – das ist in einem Video auf X zu sehen.

Obwohl Céline in der Öffentlichkeit oft energiegeladen wirkt, hat der Popstar mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor einigen Jahren erkrankte die Beauty am Stiff-Person-Syndrom. Die unheilbare Muskelkrankheit ist auch Thema in ihrem neuen Dokumentarfilm "I Am: Céline Dion". In diesem werden die heftigen Auswirkungen gezeigt, die ihre Erkrankung mit sich bringt: In einer der Szenen wird beispielsweise ein schlimmer Krampfanfall der "I'm Alive"-Interpretin dokumentiert.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren Söhnen, 2024

Getty Images Céline Dion, Sängerin

