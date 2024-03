Trotz Krankheit: Céline Dion strotzt vor Energie auf Event!

Céline Dion (55) besucht mit ihren Zwillingssöhnen Eddy und Nelson ein Hockeyspiel – und bei diesem tanzt sie und feuert das Team voller Elan an! Das ist in einem Video zu sehen, das ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht. In diesem wirkt die Sängerin richtig munter: Die "I'm Alive"-Interpretin klatscht, jubelt und winkt fröhlich, als die Kamera auf sie gerichtet ist und sie auf einem riesigen Bildschirm des Events erscheint. Obendrein verteilt die Musikerin viele Luftküsschen und lacht überglücklich. Zu einem Song von Bon Jovi spielt der Hockeyfan sogar Luftgitarre und singt dazu voller Freude.

Dass Fans die gebürtige Kanadiern so energiegeladen zu Gesicht bekommen, ist eine Seltenheit geworden. Erst im Dezember 2022 enthüllte der Weltstar nämlich öffentlich, dass er an einer unheilbaren Muskelerkrankung leide: Dem Stiff-Person-Syndrom. Dieses schränke die Mobilität der Betroffenen immens ein. Seither kämpft die 55-Jährige damit, die Krankheit im Zaum zu halten und ihren Gesundheitszustand so gut wie möglich zu verbessern. Das stellte sich bisher erschütternderweise jedoch als schwieriges Unterfangen heraus und ihre Therapie verlief nicht so gut, wie es sich Céline erhofft hatte. Umso erfreulicher, dass sich die Berühmtheit trotz ihrer Krankheit so unbeschwert und vor Energie zu strotzend auf der Veranstaltung zeigt.

Erst im vergangenen Monat begeisterte Céline ihre Fans mit einem seltenen Auftritt – und zwar bei den diesjährigen Grammy Awards! Unter dem andauernden Applaus des Publikums überreichte die "My Heart Will Go On"-Interpretin Taylor Swift (34) eine Trophäe für das "Album Of The Year". "Ich danke euch allen, ich liebe euch auch. [...] Wenn ich sage, dass ich glücklich bin, hier zu sein, dann meine ich das wirklich. Von ganzem Herzen", merkte die Popsängerin an, während ihr Sohn René-Charles Angélil (23) zur Unterstützung an ihrer Seite stand.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren Söhnen, 2024

Getty Images Céline Dion und ihr Sohn René-Charles

