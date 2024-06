So süß küsst Justin Bieber schwangere Hailey auf Bootstour!

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (27) werden erstmals Eltern. Wie überglücklich der Sänger und seine Ehefrau über ihr Babyglück sind, deutet das Paar mit einem aktuellen Foto auf Instagram an. Auf diesem sind der "Stuck With U"-Interpret und die Schwangere auf einem Boot zu sehen, während einer Tour auf einem See. Der Musiker hat liebevoll seine Hand auf den Babybauch der werdenden Mama gelegt und küsst sie zärtlich.

Besonders bei den Fans kommt der zuckersüße Schnappschuss hervorragend an. "Ihr seid die wundervollste Familie!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Ich liebe eure Verbindung so sehr! Ihr seid beide wirklich eine Inspiration!" Außerdem äußert sich ein Dritter: "Ich bin so happy, dass ihr happy seid!" Der gebürtige Kanadier und sein Schatz kommentieren den Schnappschuss nicht – sie lassen das Bild für sich sprechen.

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft posten Justin und Hailey regelmäßig Fotos auf Social Media, die ihre Freude über den Nachwuchs andeuten. Bereits die Neuigkeit, dass beide ein Baby erwarten, teilten der 30-Jährige und seine Liebste auf der Onlineplattform: Damals veröffentlichten sie Aufnahmen, auf denen der wachsende Bauch der 27-Jährigen deutlich zu erkennen war. Das Geschlecht ihres Kindes verrieten die zwei bisher noch nicht – Fans spekulieren jedoch aufgrund vermeintlicher Hinweise, dass beide ein Mädchen bekommen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

