"Nicht weiblich": Emma Fernlund lässt sich die Brüste machen

Emma Fernlund hat sich für eine Brustvergrößerung unters Messer gelegt. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Fans an dem Prozess teilhaben. "Ich möchte niemanden dazu animieren, operative Eingriffe vorzunehmen", stellt die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit klar. Sie habe sich jedoch entschieden, im Netz möglichst transparent mit dem heiklen Thema umzugehen. "Es ist so, dass das Thema Brust für mich eigentlich schon seit meiner Jugend immer da ist", gesteht Emma. Die Frauen in ihrer Familie seien eher nicht mit einer großen Oberweite "gesegnet", erklärt sie, und dies habe ihr schon immer zugesetzt. Die einstige Verführerin klagt: "Ich trage XS und die Kleider rutschen trotzdem runter. Das lässt mich halt einfach nicht weiblich fühlen."

Daher habe sie sich nach reiflicher Überlegung für diesen Schritt entschieden. Gesagt, getan: Am Tag des Eingriffs strahlt Emma und zeigt sich gemeinsam mit ihrem Schönheitschirurgen im Netz. "Ich bin gar nicht so aufgeregt, ich freue mich eher", erzählt sie enthusiastisch. Nach der OP sieht das ganze etwas anders aus: Mit zerzaustem Haar meldet sie sich zurück und spricht matt in die Kamera. Ihre gemachte Brust wird von einem engen Kompression-BH verdeckt. "Mir geht es schon besser. Ich merke nur, so schwer einatmen oder laut reden, das geht jetzt noch nicht", erklärt sie. Ihr Freund Umut Tekin (27) kümmere sich jedoch fürsorglich um sie.

Derzeit ist also jede Menge los bei Emma und Umut. Erst Anfang des Monats berichtete das Paar, gerade vom dreiwöchigen Dreh für die diesjährige Staffel Das Sommerhaus der Stars zurückgekehrt zu sein. "Was man da alles mitmachen muss, das glaubt einem keiner", meckerte Emma und schüttelte den Kopf. Auch Umut pflichtete ihr bei: "Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf der Welt gibt."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

