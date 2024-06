Versöhnung? Jennifer Lopez besucht Büro von Ehemann Ben

Wie steht es wirklich um die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51)? Schon seit mehreren Wochen wird behauptet, dass die Beziehung der beiden Megastars kurz vor dem Aus steht. Nun wurde J.Lo inmitten der Schlagzeilen um sie und ihren Mann gesehen – und zwar vor Bens Büro! Daily Mail liegen jetzt Bilder vor, die die Sängerin sichtlich geknickt zeigen: Mit XXL-Sonnenbrille und finsterer Miene sitzt Jennifer auf dem Beifahrersitz, während sie zu Bens Büro chauffiert wird. Na, Wiedersehensfreude sieht wohl anders aus!

Der Besuch erfolgt nur kurz, nachdem sich die "Let's Get Loud"-Interpretin eine Reise nach Italien gegönnt hatte – und zwar alleine! Für die Beziehungsexpertin Louella Alderson ist das ein klares Zeichen, wie sie im Interview mit Mirror bereits deutlich machte. "Die Solo-Reise von Jennifer nach Italien ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in ihrer Ehe nicht gut läuft", erklärte sie. Laut Louella würde sich J.Lo aktuell auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren und wolle zudem herausfinden, was sie sich für ihre Zukunft vorstellt.

Während die 54-Jährige sorglos ihre Zeit in der italienischen Sonne genoss, widmete sich ihr Mann seinem jüngsten Kind Samuel (12): Wie die Aufnahmen, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigten, gönnte sich das Vater-Sohn-Gespann eine kleine Spritztour auf dem Motorrad! Der Promispross schien die gemeinsame Zeit mit seinem berühmten Papa sichtlich zu genießen: Mit einem Grinsen saß Samuel hinter Ben auf dem fahrbaren Untersatz. Der "Batman"-Star verdeckte sein Gesicht hingegen unter einem Helm.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

