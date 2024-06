Bianca Censori hängt in sexy Outfit mit Kims Kindern rum

Bianca Censori (29) ist für ihre riskanten, körperbetonten Looks bekannt. Oftmals schlägt die Partnerin von Kanye West (47) über die Stränge und schockiert mit ihren knappen Outfits ihre Fans und Kritiker gleichermaßen. Genau deswegen hat Kim Kardashian (43) schon im Februar eine Warnung ausgesprochen: Wenn Bianca Zeit mit ihren und Kanyes Kindern verbringt, soll sie ihren Stil etwas zurückschrauben. In neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, kann man jetzt sehen, dass das Model diese Warnung nun komplett ignoriert. Während eines Familienurlaubs in Tokio mit Kanye und seinen Kindern, Chicago (6) und North (11), läuft sie anscheinend nur in einem Bodysuit umher. Dabei liegt der Stoff so eng an, dass die formende Wäsche fast gar nicht erkennbar ist.

Auch online trifft Biancas Stil immer wieder auf Kritik. Dass sie jetzt Kims Bitte anscheinend absichtlich ignoriert, stößt auch den Fans der The Kardashians-Bekanntheit auf. "Bianca und Kanye sind ein richtig schlechter Einfluss auf die Kinder. Die werden mal Therapie brauchen", heißt es auf X. Wie ein Insider dem aktuellen Magazin im Februar verriet, findet Kim allerdings vor allem das Verhalten von Kanye fragwürdig. Immerhin hatte er die Businessfrau auch immer gebeten, sich ihrer Kinder wegen etwas sittsamer zu kleiden. "Kim versteht nicht, wieso Kanye seine neue Frau so herumlaufen lässt", meinte die Quelle damals.

Aufgrund von Biancas anzüglichen Looks macht sich aber nicht nur Kim einen Kopf. Auch Biancas eigene Eltern machen sich Sorgen um ihre Tochter. Wie ein Insider Anfang des Jahres mitteilte, sollen die gebürtigen Italiener den Verdacht hegen, Bianca würde von Kanye manipuliert. Die freizügigen Outfits sind aber nicht der einzige Grund, warum Biancas Eltern sich sorgen: Auch dass der Musiker in das Pornofilmgeschäft einsteigen will, soll für sie "absolut entsetzlich und sehr beunruhigend" sein.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Instagram / kanyewest Bianca Censori

