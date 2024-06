Bibi macht neue Liebe offiziell: Julian Claßen freut sich!

Das dürfte den Fans gefallen! Bianca Heinicke (31) hat mit ihrem neusten Social-Media-Beitrag endlich ihre Beziehung mit Timothy Hill (29) öffentlich gemacht. Neben zahlreichen Followern der Internet-Berühmtheit äußert sich auch ihr Ex-Mann Julian Claßen (31) zu ihrem Liebesglück. Der Influencer repostet den Beitrag der Mutter seiner Kinder in seiner Instagram-Story und kommentiert in liebevollen Worten: "Ich wünsche euch von Herzen alles Glück der Welt, Gesundheit und Zufriedenheit."

Diese rührende Stellungnahme haben die Fans des Ex-Paares wohl nicht kommen sehen. Doch im weiteren Verlauf seiner Story verkündet Julian, wie "happy" er aktuell "von innen heraus" ist, weshalb er auch in der Lage sei, für die Menschen um ihn herum "glücklich" zu sein und sich "ehrlich" für sie zu freuen. Ob diese Worte in direkter Verbindung zu seinen Glückwünschen an Bibi und Timothy stehen, ist jedoch nicht ganz klar.

Auch Julian war nach dem Liebes-Aus mit Bibi wieder in einer festen Beziehung. Der Blondschopf ging knapp zwei Jahre gemeinsam mit Tanja Makarić (27) durchs Leben. Doch auch diese Liebe war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ende März dieses Jahres verkündete Julian das Aus. "Wir haben uns einvernehmlich getrennt", erklärte er auf Instagram. Einen weiteren Grund gab er zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Mit Tanja hatte Julian keinen gemeinsamen Nachwuchs bekommen – mit Bibi allerdings schon. Während ihrer Beziehung hießen sie zwei Kinder auf der Welt willkommen. Trotz der Trennung im Sommer 2022 zeigten sie sich in der Vergangenheit immer wieder bemüht, ein friedliches Verhältnis aufrechtzuerhalten – vor allem im Hinblick auf ihren Nachwuchs. Die ehrlichen Worte seinerseits, die er nun auf Social Media äußerte, lassen vermuten, dass sie auf freundschaftlicher Ebene wieder zueinandergefunden haben.

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und seine Freundin Bianca Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

