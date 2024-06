Nach Unfall: Prinzessin Anne übernimmt vorerst keine Termine

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Prinzessin Anne (73) nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen mit leichten Verletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und während die Royal-Fans nun mehrere Tage in Sorge um die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) waren, gab es jüngst gute Neuigkeiten: Laut The Sun ist die Britin nach fünf Tagen aus dem Southmead Hospital in Bristol entlassen worden. Allerdings steht noch immer nicht fest, wann Anne ihren königlichen Dienst wieder aufnehmen wird. Wie People berichtet, wird sie erst wieder arbeiten, wenn ihr medizinisches Team meint, dass es sicher sei.

Nach dem Vorfall musste der Terminkalender der Prinzessin angepasst werden: So verpasste sie das Staatsbankett, das zu Ehren des japanischen Kaiserpaars abgehalten wurde. Der Empfang fand am 25. Juni im Buckingham-Palast statt. Auch einen geplanten Besuch in Kanada konnte sie nicht wahrnehmen. "Ihre Königliche Hoheit entschuldigt sich bei allen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erlitten haben", äußerte sich ein Sprecher des Palasts.

Die 73-Jährige gilt als äußerst fleißig. Das bewiesen auch ihre wahrgenommenen Termine im Jahr 2023. Laut einer Auswertung von Sunday Telegraph habe Anne mehr Verpflichtungen als ihre royale Verwandtschaft übernommen. Insgesamt sei Anne bei 457 Terminen erschienen – ihr großer Bruder König Charles (75) belegte mit 425 absolvierten Veranstaltungen den zweiten Platz.

Getty Images Prinzessin Anne im März 2024

Getty Images König Charles III. und Prinzessin Anne während des Trauerzugs der Queen

