Top oder Flop? Felix Lobrecht färbt seine Haare knallblond!

Felix Lobrecht (35) kann sich vor Verehrerinnen kaum retten. Doch das hält den Comedian nicht davon ab, sein Aussehen nun radikal zu verändern. In seiner Instagram-Story zeigt der Podcaster, wie er sich die Haare färben lässt. Am Ende des Umstylings schaut er oberkörperfrei und mit wasserstoffblonden Haaren in die Kamera. Noch dazu ist seine Mähne deutlich kürzer, als der Berliner sie meistens trägt. Dem "Gemischtes Hack"-Host scheint es zu gefallen. In einem kurzen Clip begutachtet er seine neue Frisur und zeigt dann einen Daumen hoch.

Dass Felix ein echter Frauenschwarm ist, bewies kürzlich eine Umfrage von Mit Vergnügen. Darin ergatterte er den ersten Platz im Ranking der schönsten Männer Berlins. In der Top Ten befanden sich neben dem Autor auch viele weitere Fernsehstars. Klaas Heufer-Umlauf (40) durfte sich beispielsweise über Platz zehn freuen, während sein "Baywatch Berlin"-Kollege Jakob Lundt (37) auf den fünften Platz kletterte.

Besonders begehrt scheint Felix auch bei den Machern von Let's Dance zu sein. In einem TikTok-Interview mit Tahsim Durgun hatte er verraten, dass er immer wieder für die Tanzshow angefragt wird. "Die probieren es jedes Jahr wieder mit 'Let's Dance'", hatte er damals ausgeplaudert. Obwohl der Blondschopf von dem Angebot wenig begeistert zu sein schien, hatte Tahsim versucht, seinen Gesprächspartner zu überreden: "Ich glaube, du hast eine Begabung dafür. Ich sehe dich bei 'Let's Dance' und ich glaube, Motsi Mabuse (43) wäre ein Fan von dir."

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

