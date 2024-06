Trotz Krebs: Kommt Prinzessin Kate zum Wimbledon-Turnier?

Die britischen Royals lassen sich eigentlich kein großes Sportereignis entgehen. Prinzessin Kate (42) ist ein besonders großer Tennisfan und hat in der Vergangenheit gerne das historische Turnier in Wimbledon besucht. Aufgrund ihrer Krebserkrankung wurde lange vermutet, dass sie das Event dieses Jahr auslassen würde, doch nun meldet sich ein Insider mit einer optimistischen Nachricht. "Kate geht es immer besser und ein Besuch in Wimbledon ist denkbar", verrät die Quelle gegenüber Bild. Der Informant erklärt allerdings auch, dass die Entscheidung höchstwahrscheinlich noch nicht gefallen sein wird: "Viel wird davon abhängen, wie sie sich am Tag der Trophäenvergabe fühlt. Aber die guten Tage werden mehr."

Die dreifache Mama ist die Schirmherrin des Tennisturniers und würde, wenn sie anwesend wäre, auch die Trophäe überreichen. Eine Sprecherin des Veranstalters berichtete im Gespräch mit New York Post, dass ein Auftritt der Prinzessin nicht garantiert wäre. "Unsere Priorität ist natürlich, dass unsere Schirmherrin die Zeit hat, sich zu erholen. Und wir werden sicherlich keinen zusätzlichen Druck auf ihre Genesung ausüben, indem wir über ihre Teilnahme an den diesjährigen Meisterschaften spekulieren", stellte sie klar.

Im vergangenen Jahr hatte die Royal-Lady gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (42) und ihren Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) auf der Tribüne gesessen und die britischen Spieler angefeuert. Die ganze Familie war dabei fein herausgeputzt gewesen. Kate hatte sich mit ihrem grasgrünen Kleid perfekt dem Rasen auf dem Tennisplatz angepasst. Ihre Tochter war in ein süßes, blaues Sommerkleid gehüllt gewesen, während die zwei Herren schicke Anzüge zum Besten gegeben hatten.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William bei Wimbledon 2023

