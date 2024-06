Alle Infos zu Kim Virginia Hartungs Auswanderung nach Dubai

Kim Virginia Hartung (29) wagt einen bedeutenden Neuanfang – und zwar fernab ihres Lebens in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen verkündete sie überraschend auf ihrem Instagram-Profil, dass sie nach Dubai auswandert. "Ich habe alles hingeschmissen für meinen Traum, den ich jetzt wirklich verfolge", schrieb die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin unter anderem. Doch wie wird der neue Lebensabschnitt in der Wüstenmetropole für die Beauty wirklich aussehen? Alle bislang bekannten Infos zur plötzlichen Auswanderung von Kim bekommt ihr wie immer im Promiflash-Video!



