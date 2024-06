Kindheitstrauma? Rebel Wilson hat "Angst vor Ungeziefer"!

Rebel Wilsons (44) Fans lieben sie vor allem wegen ihrer authentischen und schlagfertigen Art. Von außen betrachtet scheint es nichts zu geben, was den Pitch Perfect-Star aus der Ruhe bringen kann. Doch der Schein trügt! In einem Interview mit Us Weekly verrät Rebel, dass sie seit ihrer Kindheit eine große Phobie verfolgt: "Ich hatte schon immer Angst vor Moskitos ... [seit] ich in Australien aufgewachsen bin, wo es viel Ungeziefer gibt."

Rebels Angst vor den kleinen Blutsaugern kommt nicht von ungefähr. Die gebürtige Australierin hatte ein einschneidendes Erlebnis, das sie seit Kindertagen nicht mehr loslässt. "Einer der größten Knackpunkte war, als ich 18 war und Malaria bekam", erklärt die "Senior Year"-Darstellerin und fügt hinzu: "Ich wachte eines Morgens in einem afrikanischen Busch auf und hatte ungefähr 100 Mückenstiche im Gesicht." Aufgrund ihrer Erkrankung sei Rebel zwei Wochen im Krankenhaus gelegen. "Ich hätte daran sterben können, es war sehr, sehr schlimm", erinnert sich die Schauspielerin an die traumatische Erfahrung. Moskitos seien jedoch nicht die einzigen Insekten, gegen die Rebel eine Abneigung hat: "Ich erinnere mich auch daran, wie ich im Haus meiner Mutter war und sie immer kleine fliegende Mücken um die Obstschale herum hatte, und ich habe es immer gehasst." Seit sie Mutter ihrer kleinen Tochter Royce ist, habe sich Rebels Ekel vor Krabbeltieren in ihrem Zuhause nochmals verstärkt.

Ende 2022 gaben Rebel und ihre Verlobte Ramona Agruma auf Instagram bekannt, dass sie mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden sind. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder!", schwärmte Rebel kurz nach der Geburt ihres ersten Babys auf der Social-Media-Plattform. Seitdem gibt sie ihren Followern immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr damit gerechnet, dass Rebel Angst vor Insekten hat? Ja, jeder hat doch vor irgendetwas Angst. Nein, mich überrascht das total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de