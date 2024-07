Emotionaler Auftritt: Will Smith rockt die BET Awards 2024

Will Smith (55) meldete sich am Sonntagabend bei den BET Awards 2024 eindrucksvoll zurück. Wie Deadline berichtet, trat der ehemalige "Der Prinz von Bel-Air"-Star zum ersten Mal bei dieser Preisverleihung auf und begeisterte die Fans mit dem Live-Debüt seines neuen Tracks "You Can Make It". Gemeinsam mit Fridayy und Kanye Wests (47) Sunday Service Choir präsentierte er gekonnt seinen neuen Song, nachdem er von der Schauspielerin Taraji P. Henson (53) als "mein Bruder" angekündigt worden war.

Der 55-Jährige betrat die Bühne inmitten eines Feuerkreises und richtete motivierende Worte an das Publikum: "Ich weiß nicht, wer das gerade hören muss, aber was auch immer in deinem Leben gerade passiert, ich bin hier, um dir zu sagen, dass du es schaffen kannst." Diese kämpferische Botschaft kam mehr als zwei Jahre nach dem berüchtigten Vorfall, bei dem Will Chris Rock (59) während der 94. Oscar-Verleihung im Jahr 2022 eine Ohrfeige verpasste. Begleitet von dem Chor, der auf einem erhöhten Podest stand, sang der Ex von Jada Pinkett-Smith (52) voller Leidenschaft, bevor er am Ende der Performance noch mal andere Töne anschlug: "Niemand hat einen einfachen Weg. Wir alle haben unser Kreuz zu tragen, aber in jedem Moment deines Lebens steckt eine neue Chance."

Der neue Song ist der erste Vorbote aus Wills kommendem fünften Studioalbum "Dance in Your Darkest Moments", das fast 20 Jahre nach seinem letzten Album "Lost and Found" erscheinen wird. Denn bereits in den 90er-Jahren feierte der Hollywoodstar große Erfolge als Rapper. Mit unter anderem Songs wie "Miami" oder "Just the Two of Us" stürmte der US-Amerikaner die Charts. Parallel feierte er aber auch mit Filmen wie "Bad Boys", "Men in Black" oder "Independence Day" seinen Durchbruch im Filmbusiness.

Vor drei Wochen meldete sich Will nicht nur musikalisch, sondern auch auf der großen Leinwand beeindruckend zurück. Mit dem neuen Film "Bad Boys: Ride Or Die", der weltweit die Kinos stürmte, hat er wohl seinen skandalösen Ruf in einen glanzvollen Neubeginn verwandelt. "Die Kinobesucher haben Will Smith am Wochenende eine klare Botschaft gesendet: 'Wir vergeben dir'", berichtete der US-Filmkritiker Brooks Barnes laut Mirror. Die humorvolle Szene im Film, in der er von seinem Co-Star Martin Lawrence (59) eine Ohrfeige bekam, zeigte den Leinwandstar von seiner selbstironischen Seite und sorgte für viele Lacher im Kinosaal.

Sein Comeback in "Bad Boys: Ride Or Die" sowie die geheimen Friedensgespräche mit Chris Rock markierten wichtige Schritte auf Wills Weg der Selbstfindung. In einem Interview mit CBS sagte der Schauspieler, dass die Herausforderungen der letzten Jahre ihn nur stärker gemacht haben. Unterstützt von Familie und Fans zeigte er sich entschlossen, die bestmögliche Version seiner selbst zu sein und bald neues musikalisches Material zu veröffentlichen.

Getty Images Will Smith bei den BET Awards 2024

Getty Images Hollywoodstar Will Smith im Mai 2024 in Berlin

Lumeimages / MEGA Schauspieler Will Smith und seine Ex Jada Pinkett-Smith

Getty Images Martin Lawrence und Will Smith im Juni 2024

